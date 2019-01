Het knettert in de coalitie rondom het kinderpardon

Zelf bezweren ze dat er geen sprake is van een coalitiecrisis. Dat het kantje boord lijkt voor het kabinet-Rutte III wordt door de regeringspartijen weggewuifd. Spanning? Welke spanning? Niemand heeft belang bij een breuk, zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart, klinkt het. Maar toch. Het knettert behoorlijk tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dinsdagmiddag was er nog geen oplossing voor de patstelling rondom het kinderpardon. Al leek er wel voor het eerst sinds dagen voorzichtig beweging in te zitten.

Vóór woensdagochtend moeten de partijen er uit zien te komen, aangezien de Tweede Kamer dan over het kinderpardon debatteert. Lastig zal dit debat sowieso zijn, maar als de coalitie geen gezamenlijk verhaal weet te houden, wordt het een regelrechte beproeving. En dan wacht de coalitie diezelfde dag ook nog een moeizaam debat over het klimaatakkoord. Hierover ontketende VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff tweeënhalve week geleden al bijna een coalitiecrisis door in een interview te zeggen dat hij het kabinet liever zou laten vallen dan de burger. Het vertrouwen tussen de vier fractievoorzitters kreeg hierdoor een knauw.

Onvermurwbaar

In de coalitie is sprake van een klassieke impasse sinds het CDA anderhalve week geleden ineens een draai maakte: de partij is nu voor een ruimer kinderpardon. In de formatie waren de christen-democraten nog onvermurwbaar en fel tegen ieder voorstel tot versoepeling. ChristenUnie en – in mindere mate – D66 pleitten al langer voor een ruimhartiger asielbeleid voor kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland zijn. De VVD is als enige van de coalitiepartijen tegen verruiming van het kinderpardon.

Na de draai van het CDA zijn de verhoudingen binnen de coalitie op zijn kop gezet. De kentering was compleet toen CDA-leider Sybrand Buma ook nog instemde met het voorstel van de ChristenUnie om, in afwachting van nieuw beleid, geen asielkinderen uit te zetten. Voor een meningsverschil over een ruimer kinderpardon had de coalitie nog wel een elegante uitweg kunnen vinden, zeggen ingewijden, maar een uitzetstop vergt direct stellingname. En het openbreken van het regeerakkoord. Hoe moeilijk het voor de partijen is om het eens te worden, blijkt wel uit de vele spoedberaden die de afgelopen dagen zijn belegd.

De VVD, de grootste regeringspartij, beroept zich op het regeerakkoord. Daarin staat dat de huidige regeling voor ‘langdurig in Nederland verblijvende kinderen (kinderpardon)’ wordt gehandhaafd. En, zo klonk het steevast in de VVD-gangen, afspraak is afspraak. Met de verkiezingen in zicht willen de liberalen niet de indruk wekken het asielbeleid te willen versoepelen, omdat zij vrezen hiermee kiezers kwijt te raken aan hun rechtse concurrenten PVV en Forum voor Democratie. Bovendien vinden VVD’ers dat ze al heel veel hebben ingeleverd, zoals de afschaffing van de dividendbelasting.

Intern, en dat maakt het onderwerp extra ingewikkeld voor de VVD, zijn er ook andere krachten zichtbaar. Sommige lokale VVD-afdelingen willen juist wél dat Dijkhoff de tijdelijke uitzetstop steunt. Zij organiseren zich en proberen zo druk uit te oefenen op Dijkhoff om het beeld weg te nemen dat de VVD mordicus tegen iedere oplossing is.

Crisisberaad

Na urenlang crisisberaad op maandag – dat door alle betrokkenen eensgezind „constructief” werd genoemd – ging de coalitie dinsdagmiddag opnieuw in gesprek. Is er wel een uitweg? Tot maandag leek het erop dat de vier coalitiepartijen zichzelf flink hadden klemgezet. De VVD wilde absoluut niet toegeven en CDA en ChristenUnie konden ook niet meer terugkomen op hun harde eisen, zonder gezichtsverlies te lijden. Dinsdagmiddag werd duidelijk dat er beweging in zit: de VVD zou bereid zijn te praten over een oplossing. Maar dat gaat niet zomaar. In ruil voor hun medewerking willen de liberalen op asielgebied iets terugkrijgen. Zo wil de VVD af van de discretionaire bevoegdheid waarmee de staatssecretaris van asielzaken schrijnende gevallen een verblijfsvergunning kan geven.

Het zijn zware eisen. Maar zolang er gepraat wordt, bestaat Rutte III nog.

