Hoteloplichters krijgen celstraffen van drie en vier jaar

Jan V. en Jolanda H., beter bekend als de ‘hotelpiraten’, zijn dinsdag tot respectievelijk vier en drie jaar cel veroordeeld voor een lange reeks oplichtingen van hotels en bed and breakfasts. De rechtbank in Assen ging volledig mee met de strafeisen die het echtpaar twee weken geleden tegen zich hoorde eisen.

Volgens de rechtbank zijn V. (63) en H. (54) “op geraffineerde wijze te werk gegaan” en hebben ze “misbruik gemaakt van de goedheid van eigenaren”. Ze werden ook schuldig bevonden aan verduistering en diefstal. Jan V. moet 16.000 euro terugbetalen, Jolanda H. 12.000 euro. H. moet minder lang de cel in omdat de aanklacht tegen haar wat kleiner was.

Het oplichtersechtpaar trok van augustus 2017 tot augustus vorig jaar door Nederland. V. en H. sliepen bij twintig hotels en bed and breakfasts, soms dagenlang. Hun verblijf eindigde telkens met een stiekem vertrek, waarbij de rekening onbetaald bleef. Het ging niet alleen om geld voor de overnachtingen, maar ook voor alle eten en drinken dat ze hadden besteld. Bij een bed and breakfast in Meppel stalen de hotelpiraten twee fietsen.

Lees ook: Henk en Jolanda lieten een spoor van schulden achter

Zielig verhaal

Naast hotels en andere accommodaties hadden V. en H. het ook voorzien op particulieren. Die mensen, veelal leden van kerkgenootschappen, overtuigden ze met een zielig verhaal om hen geld te lenen.

Halverwege augustus gaven de echtelieden zichzelf aan bij de politie. Een hotel in Tubbergen, waar ze waren vertrokken zonder hun openstaande rekening van 970 euro te betalen, had hun foto op Facebook gezet. Het bleek dat Jan V. en Jolanda H. er al meerdere veroordelingen voor oplichting op hadden zitten. Jan, die zich bij hotels bediende van aliassen als Henk of Don Vlasmeijer, had in 2010 zelfs tbs opgelegd gekregen.