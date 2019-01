Asia Bibi mag Pakistan verlaten: herziening vrijspraak afgewezen

De vrijspraak van de christelijke Pakistaanse vrouw Asia Bibi wordt niet herzien. Het hooggerechtshof in Islamabad houdt voet bij stuk en heeft een verzoek daarvoor dinsdag afgewezen, zo melden internationale persbureaus. Dat houdt in dat Bibi nu het land mag verlaten.

Asia Bibi werd in 2010 veroordeeld voor godslastering. De vrouw zou de profeet Mohammed hebben beledigd tijdens een burenruzie. Na die veroordeling zat Bibi acht jaar in de dodencel, totdat zij in oktober vorig jaar in hoger beroep werd vrijgesproken. Volgens de opperrechters was er geen bewijs voor godslastering of “denigrerende uitspraken”. De vrouw zou alleen hebben geweigerd zich te bekeren tot de islam.

De vrijspraak leidde in Pakistan tot grootschalige protesten van islamitische fundamentalisten, onder leiding van Tehreek-e-Labaik (TLP). Die partij wil een zo streng mogelijke naleving van de Pakistaanse blasfemiewetten - die stammen uit de jaren 80 - afdwingen. Demonstranten riepen op tot haar executie en die van de rechters. Leden van TLP dienden een verzoek in om de vrijspraak te herzien.

Vrijgesproken en vogelvrij

Maandag uitten leiders van de partij opnieuw dreigementen aan het adres van het Hof. Dat bleef dinsdag bij het eerdere besluit en bepaalde dat er geen grond is voor een herziening van de zaak. Mogelijk gaan na deze vrijspraak opnieuw demonstranten de straat op. In de nasleep van de eerdere onlusten werden de radicale moslimgeestelijke Khadim Hussain Rizvi en driehonderd aanhangers aangepakt. Vier hooggeplaatste politici van de TLP zijn aangeklaagd voor terrorisme.

Bibi moest in de nasleep van de vrijspraak vorig jaar onderduiken, haar advocaat vluchtte naar Nederland. Hij keerde terug naar Pakistan om Bibi opnieuw bij te staan. De vrouw zit waarschijnlijk nog in Pakistan, waar ze ook na het nieuwe besluit van het Hof haar leven niet zeker is. Meerdere westerse landen boden eerder aan de christelijke vrouw asiel te verlenen. Volgens de persdiensten vertrekt zij mogelijk naar Canada.