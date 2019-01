Groepsgesprekken FaceTime uitgeschakeld na lek door softwarefout

Groepsgesprekken via FaceTime, de videochatapplicatie van Apple, zijn tijdelijk uitgeschakeld. Gebruikers troffen maandag een bug in de app aan, waardoor audio- en mogelijk video werd doorgestuurd voordat de ontvanger een oproep beantwoord had.

“We zijn ons bewust van dit probleem en hebben een oplossing gevonden, die zal worden vrijgegeven in een software-update die later deze week beschikbaar komt”, zegt een woordvoerder van Apple tegen persbureau Reuters. Tot die tijd heeft Apple groepsgesprekken via FaceTime uitgeschakeld.

Het probleem zit, zo schrijven internationale techsites waaronder 9to5mac, in de overgang van een een-op-eengesprek naar een groepsgesprek. Als een gebruiker zijn of haar eigen nummer toevoegt aan een privégesprek - en er zo een conference call ontstaat - accepteerde de telefoon van de ontvanger automatisch de oproep.

Een video een twitteraaar, die de bug demonstreert, werd ruim 22.000 keer gedeeld.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019

Als de gebelde dan tijdens het gesprek een volume- of aan-en-uitknop aanraakte, werden ook videobeelden doorgestuurd, schrijft de Amerikaanse techsite The Verge.

FaceTime is standaard geïnstalleerd op telefoons, tablets en computers van het Amerikaanse bedrijf. Apple voegde de mogelijkheid tot het voeren van groepsgesprekken toe in versie 12.1 van haar besturingssysteem iOS, dat sinds 30 oktober beschikbaar is. Mogelijk bestaat de bug ook al zo lang.