Frankrijk haalt 130 Syriëgangers terug uit Koerdische kampen

Frankrijk gaat 130 jihadismeverdachten terughalen die nu vastzitten in Koerdische kampen in Syrië. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner dinsdag tegenover tv-zender BFMTV. Het is de eerste keer dat de Fransen zo’n grootschalige terughaalactie opzetten.

Reden voor het Franse besluit is de onzekere situatie in het deel van Syrië waar de Franse jihadisten gevangen zitten. De Amerikanen trekken hun troepen en materieel in het gebied grotendeels terug, en de Franse autoriteiten zijn bang dat daardoor chaos en instabiliteit ontstaan. Zo zouden ze het zicht kunnen verliezen op de jihadisten, die de afgelopen jaren zijn uitgereisd naar Syrië en zich daar vermoedelijk hebben aangesloten bij terreurbeweging Islamitische Staat.

Gevangenis

De jihadisten worden volgens BFMTV de komende weken per vliegtuig teruggebracht naar Frankrijk. Daar worden ze berecht, zegt minister Castaner. “Als de rechter zegt dat ze de gevangenis in moeten - en dat zal in de meeste gevallen zo zijn - dan gaan ze de gevangenis in.” Van sommige uitreizigers kennen de autoriteiten de volledige identiteit, anderen zijn alleen bekend onder hun nom de guerre. Er zitten in Frankrijk nu al zo’n vijfhonderd terrorismeverdachten en veroordeelde jihadisten vast.

Lees ook: Lot kalifaatkinderen is een netelig probleem voor Nederland

In de Koerdische kampen verblijven ook Nederlandse Syriëgangers. Het gaat volgens de AIVD alleen al om 175 minderjarigen, die zich niet alleen in Syrië maar ook in Irak zouden bevinden. De Nederlandse regering houdt vooralsnog vast aan het standpunt dat ze niet meewerkt aan de terugkeer van uitreizigers, ondanks oproepen van onder anderen de Kinderombudsman om kinderen wel terug te halen uit de kampen.

In België werd de staat vorige maand door de rechter verplicht een aantal ‘kalifaatkinderen’ terug te laten keren. De regering is in hoger beroep gegaan.