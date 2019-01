Europees hof: Italië niet verplicht migranten Sea Watch 3 op te nemen

Italië hoeft de 47 migranten aan boord van het reddingschip Sea Watch 3 niet op te nemen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door de Duitse ngo Sea Watch tegen de Italiaanse staat. Volgens het Europees hof moet Italië wel zo snel mogelijk zorgen dat de opvarenden de juiste zorg en genoeg voedsel en water krijgen.

Nederland is vlaggenstaat van het reddingsschip van de Duitse ngo, dat tien dagen geleden ten noorden van Libië op de Middellandse Zee de migranten uit zee heeft gehaald. Het schip ligt inmiddels al ruim een week voor de kust van Sicilië.

Lees ook: Nederland weigert migranten Sea-Watch 3 op te nemen

Volgens internationale afspraken moeten op zee geredde mensen naar de dichtstbijzijnde veilige haven gebracht worden. Aangezien Libië niet veilig is, is dat Italië. Maar Rome, waar sinds vorig jaar de populistische Vijfsterrenbeweging aan de macht is, weigert het schip toegang te geven tot een haven. Ook Nederland weigert, net als Italië, de migranten op het schip te helpen.

Niet de eerste keer

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zei dinsdag volgens persbureau Reuters na een bijeenkomst op Cyprus dat vijf andere Europese landen hebben aangeboden om de migranten op te vangen: Duitsland, Frankrijk, Portugal, Malta en Roemenië.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een groep migranten voor de Italiaanse kust vastzit op de Sea Watch 3. De laatste keer, eind vorig jaar, duurde het negentien dagen voordat migranten in Malta aan land werden gebracht. De migranten werden vervolgens verdeeld over acht EU-landen. Nederland nam destijds zes migranten op. Vorig jaar mochten ook de Aquarius en een reddingsschip van de Spaanse ngo Open Arms niet aanmeren in Italië, wat voor veel ophef zorgde.