Dekker: vergoeding bij massaschade wordt eenvoudiger

Groepen burgers en bedrijven die schade lijden kunnen straks makkelijker een schadevergoeding vragen. Gedupeerden kunnen voortaan samen naar de rechter, die dan in een keer de schadevergoeding vaststelt. De Tweede Kamer heeft dinsdag unaniem voor dit wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD) gestemd.

Als voorbeeld noemt Dekker woekerpolissen of patiënten die dupe zijn geworden van foute medicijnen. De minister schrijft dat gedupeerden in zo’n procedure dan samen sterker staan:

“Dit is een mooi voorbeeld van een rechtsgang die effectief is en voorziet in de behoefte van consumenten, bedrijven en rechters. Massazaken raken veel burgers en het gaat vaak om grote bedragen. Daarom is het belangrijk dat hierover niet eindeloos rechtszaken komen. Partijen krijgen zo in een keer duidelijkheid.”

Benadeelden kunnen zich nu verenigen of een belangenorganisatie inschakelen om zo tot een schadevergoeding te komen. “Echter, dat is geen garantie voor succes”, schrijft de minister. “Als de schadeveroorzaker niet meewerkt, staan gedupeerden alsnog met lege handen en moeten zij het alleen opknappen.”

Het verenigen van de gedupeerden is “eenvoudiger” en “bespaart tijd en geld”. De Eerste Kamer moet nog stemmen over het wetsvoorstel, maar verwacht wordt dat de nieuwe regeling nog dit jaar in werking treedt.