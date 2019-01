Coalitie bereikt akkoord over kinderpardon

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdagavond, na dagen van koortsachtig overleg, een akkoord bereikt over het kinderpardon. Met dit akkoord is een dreigende crisis voorlopig bezworen.

Het kinderpardon zorgde voor grote politieke spanning in het kabinet Rutte III. Dat kwam omdat het CDA opeens pleitte voor een ruimhartiger kinderpardon. De ChristenUnie eiste bovendien een voorlopige uitzetstop. De partijen hebben nu afgesproken dat de situatie van een groep van circa 700 kinderen die is geworteld in Nederland ‘soepel’ zal worden heroverwogen. De partijen verwachten dat ongeveer 90 procent van deze kinderen een verblijfsvergunning zal krijgen.

Daar staat tegenover dat het kinderpardon, dat in 2013 werd opengesteld, ophoudt te bestaan. Verder verliest staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid, waarmee hij in individuele zaken uitzetting kan tegenhouden. De VVD had deze eisen gesteld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is volgens de afspraken voortaan verantwoordelijk voor een zogeheten ‘schrijnendheidstoets’ bij een eerste procedure.

Het akkoord is nog niet definitief. De fractievoorzitters zijn teruggegaan naar hun fracties om het akkoord voor te leggen.