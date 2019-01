Budgetmaatschappij Norwegian Air geeft winstwaarschuwing

Budgetmaatschappij Norwegian Air heeft dinsdag een winstwaarschuwing gegeven. Het bedrijf verwacht een lagere winst nu de overname door luchtvaartconcern IAG niet doorgaat en geeft nieuwe aandelen uit ter waarde van 3 miljard kronen (300 miljoen euro). Beleggers reageerden sterk op dit nieuws: de aandelen van Norwegian Air daalden vijfentwintig procent, maar herstelden zich tot een verlies van negen procent.

De prijsvechter kondigde eind 2017 aan goedkope vluchten op lange afstanden, zoals van Amsterdam naar New York, te gaan aanbieden. Volgens topman Bjørn Kjos heeft de luchtvaartmaatschappij daardoor “een periode van aanzienlijke groei doorgemaakt”, maar kampt het bedrijf nu met zware verliezen en hoge schulden.

Lees ook het interview met Jos Meijs, directeur van Eindhoven Airport: ‘Kritische houding jegens de luchtvaart waait niet over’

Hij gaf ook aan dat Norwegian open staat voor andere potentiële kopers. “Ik kan niet zeggen wie, maar wel dat meerdere geïnteresseerden contact met ons hebben opgenomen”, aldus de topman tegen Bloomberg. Het Duitse Lufthansa sprak vorig jaar al eens met Norwegian over een overname.

Ook winstwaarschuwing Ryanair

Twee weken geleden meldde het bedrijf al dat het bases op Mallorca, Gran Canaria en Tenerife gaat sluiten. Ook wordt een deel van de vliegroutes naar de VS en het Midden-Oosten geschrapt. Naar verwachting zal Norwegian Air volgende maand een omzet van 40,3 miljard kronen (4,1 miljard euro) en een verlies van 3,8 miljard kronen (390 miljoen euro) presenteren.

Deze maand gaf budgetvlieger Ryanair ook een winstwaarschuwing. Het bedrijf gaat nu uit van 100 tot 200 miljoen euro minder winst. Oorzaak daarvan is het grote aanbod van vluchten in Europa, waardoor de ticketprijzen dalen. Het bedrijf sluit niet uit dat de winstprognose nog verder omlaag moet. In oktober stelde Ryanair de verwachtingen ook al naar beneden bij, toen vanwege stijgende brandstofkosten en problemen met de vakbonden.