Albumoverzicht: alle alter ego’s van Future komen samen, de zachte aanpak van Bertolf

Bertolf: Big Shadow of Small Things

Pop: Hoe relatief kleine zorgen grote schaduwen op het leven kunnen werpen. Singer-songwriter Bertolf Lentink weet ze te vangen, om ze vervolgens rustig in een potje te observeren. „I should surrender to everything I’ll never be”, begint hij zijn liedje ‘Shadows’, lichtjes berustend. Zijn nieuwe, vijfde solorelease Big Shadows of Small Things heeft een zachte aanpak. Het album is van een broze intimiteit, meer melancholiek en introvert dan de enkele keer dat Bertolf toch wat steviger aanzet, zoals in de sterk melodieuze song ‘Passover’.

Dat de Beatles blijven inspireren is aan veel te merken. En de hechte harmonieën van Crosby, Stills, Nash & Young natuurlijk, plus de wat van Rufus Wainwright geleende theatraliteit (‘Shadows’). Zwaarmoedig is het soms, maar het is geen groot zwelgen. Bovenal schrijft Bertolf wonderschone persoonlijke liedjes van ragfijn gespannen draden. Een tweevoudige winterode valt op. Maar ook hoe de Americana-invloeden doorsijpelen, de strijkersarrangementen (Dutch String Collective) nooit larmoyant worden, de meerstemmige koortjes breed omarmen. Amanda Kuyper