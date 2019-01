‘Afsplitsing IRA’ eist mislukte aanslag met autobom in Londonderry op

Een groep die zich de IRA noemt heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de mislukte aanslag met een autobom tien dagen geleden in het Noord-Ierse Derry/Londonderry. Dat blijkt uit een verklaring die de militanten hebben gedaan in de lokale krant Derry Journal.

Vermoedelijk gaat het om een afsplitsing van de verboden paramilitaire organisatie IRA. De politie had eerder al kenbaar gemaakt dat het onderzoek naar de mislukte aanslag zich richt op de ‘New IRA’.

Op 19 januari werd bij de rechtbank van Londonderry/Derry een verdacht busje aangetroffen. Vervolgens kreeg de Noord-Ierse politie ook een melding van een explosief bij het gerechtsgebouw binnen. Kort daarna werd het gebied ontruimd en kwam het explosief tot ontploffing. Niemand raakte gewond. De politie arresteerde in de dagen daarna vijf mannen. Vier van hen zijn alweer vrijgelaten, een man van 50 zit nog vast.

New IRA

Het Iers Republikeins Leger (IRA) streefde vorige eeuw met veel geweld een verenigd Noord-Ierland en Ierland na, en afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Aan het begin van deze eeuw heeft de IRA officieel de wapens neergelegd. Er zijn echter nog wel verschillende splinterorganisaties actief, die zichzelf meestal gewoon ‘de IRA’ noemen.

New IRA is daar een van, en is ontstaan uit verschillende republikeinse groeperingen. De groep is tegen de Goede Vrijdagakkoorden van 1998 die een einde maakten aan The Troubles, het gewapende conflict in Noord-Ierland tussen katholieken en protestanten. New IRA had tien jaar geleden naar schatting zo’n tachtig tot honderd leden en wordt verantwoordelijk gehouden voor verschillende gewelddadige acties de afgelopen jaren.

Goede Vrijdagakkoorden

In de verklaring in de Derry Journal zegt de groep dat het de mensen die “collaboreren met de Britten” voor het laatst “waarschuwt”. De Brexit heeft volgens verklaring niets te maken met de aanslag. Die link werd door sommigen gelegd, omdat gevreesd wordt voor de terugkomst van een harde grens bij een No Deal-Brexit. Dat zou een schending van de Goede Vrijdagakkoorden betekenen, waarin staat dat een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland nooit meer mag voorkomen.

Derry of Londonderry is na Belfast de tweede stad van Noord-Ierland. Alleen al de naam van de stad laat zien dat Noord-Ierland nog altijd verdeeld is. De katholieken noemen de stad Derry en protestanten noemen de stad Londonderry, wat ook de officiële naam van de stad is. De middenweg die door veel overheidsinstanties wordt gebruikt is Derry/Londonderry, waardoor de bijnaam ‘Stroke City’ is ontstaan.