Ex-jihadist Jason Walters doet aangifte na bedreiging uit Hofstadgroep

Voormalig terrorist Jason Walters heeft aangifte gedaan van bedreiging vanuit zijn oude Hofstadgroep. Hij heeft een dreigend bericht ontvangen dat afkomstig zou zijn van Bilal L., een oude vriend uit dat terroristische netwerk.

Bilal L. en Jason Walters maakten deel uit van de Hofstadgroep, die in 2004 werd opgerold. Walters nam in de gevangenis afstand van zijn radicale denkbeelden. Bij Bilal L. leek dat ook het geval, waarna de gemeente Amsterdam hem binnenhaalde als jongerenwerker. Vorig jaar rezen twijfels of hij wel écht is gederadicaliseerd. Ook Walters denkt dat Bilal L. nog altijd achter het idee van de gewelddadige jihad staat, zei hij vorig jaar in De Telegraaf.

Na het Telegraaf-interview ontving Walters een privébericht van een Twitteraccount dat zou worden beheerd door Bilal L.: „Zomaar gooi je mijn naam in de krant.” Gevolgd door een smeekbede: „Yaa Allaah, reken af met Uw vijanden, yaa Allaah, verlam hun handen waarmee ze schrijven, Oh Allaah, laat ze zich in hun tongen verslikken waarmee ze spreken.”

Volgens Walters betekent dit in de wereld van radicale moslims een bedreiging, omdat ‘vijanden van Allah’ in hun visie gedood moeten worden. Walters: „Dit soort termen zijn niet onschuldig. Binnen de context van de sharia is het een afgebakende term waar een juridisch oordeel aan vast zit: de doodstraf. Er ligt daarmee een impliciete oproep tot handelen in besloten.”

De politie heeft Bilal L. onlangs opgeroepen voor verhoor. Zijn advocaat Ronald van der Horst wil niet zeggen of zijn cliënt schuld heeft bekend. „Ik geef helemaal geen commentaar.”

Het gebeurt vaker dat radicale moslims een persoon tot ‘vijand’ betitelen. Het overkwam vorig jaar de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. De Haagse imam Fawaz Jneid schilderde hem in een videopreek af als vijand van de islam. Volgens terrorismecoördinator NCTV kon de imam met zijn uitspraak bijdragen aan eigenrichting. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) zei dat de preek „net binnen de vrijheid van meningsuiting” valt. Daarom is ook bij deze verwensing de vraag of deze strafrechtelijk te vervolgen is. Ook Jason Walters beseft dat dit onzeker is. „Maar heb ik toch aangifte gedaan, als een signaal dat hier voor mij een grens ligt.”