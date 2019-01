4,5 jaar cel voor grootste postzegelfraude in de Nederlandse geschiedenis

De rechtbank in Limburg heeft de postzegelhandelaren Jurgen L. (45) uit Geleen en Dimitri W. (44) uit Elsloo dinsdag celstraffen opgelegd van 4,5 jaar en twee jaar en acht maanden. De twee Limburgse jeugdvrienden waren betrokken bij de grootste postzegelfraude in de Nederlandse geschiedenis. De mannen zijn veroordeeld voor oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

L. en W., twee jeugdvrienden uit Maastricht, pleegden fraude met postzegels uit het guldentijdperk, met daarop een afbeelding van de toenmalige koningin Beatrix. Die mochten ondanks de invoering van de euro in 2002 nog gewoon gebruikt worden.

Hogere celstraffen

De rechtbank heeft zwaardere straffen opgelegd dan geëist. Het Openbaar Ministerie eiste vier en twee jaar. Wel heeft de rechtbank rekening heeft gehouden met de lange looptijd van de zaak. Daarom heeft de rechter een korting toegepast van 10 procent op de straf. Volgens de rechtbank is bewezen dat de mannen in 2010 en 2011 op grote schaal neppostzegels hebben verhandeld. Niet bewezen is dat ze die postzegels ook zelf gemaakt hebben. Wie de neppostzegels vervaardigd heeft is volgens de rechtbank onduidelijk.

In totaal stonden er zeven mensen terecht in de postzegelzaak. De vader van hoofdverdachte L. is veroordeeld tot een celstraf van 27 maanden voor het witwassen van het illegaal verkregen geld van zijn zoon. Ook de moeder van L. is veroordeeld voor witwassen. Zij heeft een taakstraf van 180 uur gekregen. De zus van L. en zijn ex-vrouw zijn vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. De zevende verdachte kreeg een taakstraf van 240 uur opgelegd en een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden.

Miljoenenstrop

In 2010 begonnen L. en W. een handeltje. Ze kochten de guldenzegels op bij veilingen en verkochten die dan met winst door aan bedrijven en consumenten. Dat bleek zo succesvol dat de twee besloten om ook valse zegels te verkopen. De nepzegels werden via websites aangeboden voor een lagere prijs dan de normale waarde. Nadat de zaak in 2011 aan het licht kwam, besloot PostNL twee jaar later alle guldenzegels ongeldig te verklaren. Toen waren er nog tussen de 20 en 200 miljoen euro aan ongebruikte guldenzegels in omloop.

De twee mannen werden eerder in een civiele procedure al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan PostNL van 2,6 miljoen euro. Ze zijn echter failliet verklaard omdat ze de schadevergoeding niet konden betalen. De fraude was een miljoenenstrop voor PostNL.