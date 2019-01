1,8 miljoen Nederlanders gokten vorig jaar online

Vorig jaar hebben meer dan 1,8 miljoen Nederlanders tussen de achttien en tachtig jaar tegen betaling gegokt op internet. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Holland Casino. Online gokken wordt snel populairder: in 2016 waagden nog 1,5 miljoen Nederlanders een gokje op internet. Goksites zijn in Nederland nog altijd verboden.

De onderzoekers vroegen ruim 15.000 mensen of ze het afgelopen jaar op internet geld hadden ingezet op bingo, poker, sportwedstrijden of casinospelen als roulette en blackjack. Het bleek dat een aanzienlijk deel van de 1,8 miljoen online gokkers regelmatig - minstens zeven keer per jaar - terugkeert naar de goksites. Dat geldt voor bijna de helft van de mensen die wedden op sportwedstrijden, en voor een kleine 40 procent van de bingo-, poker- en casinoliefhebbers.

Hoeveel geld Nederlanders jaarlijks via internet inzetten, is lastig te zeggen. De onderzoekers komen met een bedrag van bijna 600 miljoen euro, maar geven zelf toe dat dit een zeer ruwe schatting is. Ondervraagden kunnen bijvoorbeeld geneigd zijn het bedrag dat ze hebben vergokt uit schaamte lager op te geven, of ze weten simpelweg niet hoe hoog hun inzet was.

Debat Eerste Kamer

Nederlanders die online gokken doen dat wegens het verbod in eigen land via buitenlandse websites. Legalisering van internetgokken staat al jaren op de politieke agenda. De Tweede Kamer stemde in de zomer van 2016 in met de benodigde aanpassing van de kansspelwet. Volgende week debatteert de Eerste Kamer over de wetswijziging.

De deelnemers aan het onderzoek komen uit een onlinepanel. Geïnteresseerden kunnen zich daar zelf voor opgeven. Onderzoeker Jeroen Senster van Motivaction erkent dat zo’n online aanmeldprocedure in theorie invloed kan hebben op de uitkomsten van het onderzoek - wie handig is op internet en zichzelf opgeeft voor online onderzoeken, zal wellicht ook sneller geneigd zijn te gokken op het web. Volgens Senster houdt het onderzoeksbureau echter rekening met dergelijke vertekening door ook zelf mensen te benaderen voor het panel.

In het AD zeggen meerdere deskundigen dat ze voorstander zijn van de legalisering van online gokken. Verslavingscentrum Jellinek heeft het over “een keuze tussen twee kwaden”, maar denkt wel dat regulering beter is. “Maar als het aantal spelers fors groeit, moeten we ingrijpen”, aldus Jellinek. De directeur van het Centrum voor Verantwoord Spelen, een stichting die gokverslaving bestrijdt, zegt tegen de krant dat ze het “van de zotte vindt” dat internetgokken nog niet wettelijk is geregeld.