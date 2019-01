Zeven jaar geëist voor waterboarden

Tegen een 44-jarige Amsterdammer die een manager van een opslagbedrijf zou hebben gewaterboard en mishandeld, heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag zeven jaar gevangenisstraf geëist.

Bij de Delftse opslag waar het slachtoffer werkte, werd in december 2016 een box leeggeroofd. Justitie vermoedt dat er drugs en wapens werden gestolen en dat de eigenaar van de box onterecht de manager van het opslagbedrijf van die diefstal beschuldigde.

Twee maanden na de roof zou een groepje het slachtoffer op zijn weg terug van werk hebben gevolgd. Thuis aangekomen werd hij geslagen en kreeg hij elektrische schokken met een taser, aldus justitie. “Waar is het?”, zou iemand hebben geroepen. De ogen van het slachtoffer werden afgedekt.

Onschuldig slachtoffer

Volgens het OM kwamen de daders er na zo’n tien minuten achter dat de manager niet achter de roof zat. “We denken dat we de verkeerde hebben”, zouden ze gezegd hebben. Desondanks legden ze de man op een bed en gooiden ze drie keer water over een stoffen doek over zijn mond, aldus justitie. Waarom, is niet duidelijk.

Onder meer uit telefoongegevens van de Amsterdammer concludeerde het OM dat hij een van de daders is. Justitie nam in haar strafeis mee dat de dader een criminele rekening vereffende op een onschuldig slachtoffer. Het OM verdacht naast de man uit Amsterdam nog een 32-jarige man uit Spijkenisse, maar tegen hem vond justitie niet genoeg bewijs.