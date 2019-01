Waar stemt het Lagerhuis over?

Sommige Engelstalige media hebben al een naam verzonnen voor deze dag: Super Tuesday. Maar hoe super het wordt, hangt af van waar je staat in het Brexitdebat en in welke club je zit in het Lagerhuis.

Theresa Mays Brexit-deal werd half januari verpletterend weggestemd. In de tussentijd zijn parlementariërs van zowel Labour als de Conservatieven bezig geweest meer macht naar het parlement toe te trekken. Die macht moet nu worden verzilverd door middel van amendementen die de regering dwingen bepaalde acties te ondernemen.

Lees ook: Wat is eigenlijk een backstop? (en 11 andere Brexit-termen die je de komende weken weer veelvuldig hoort

Al is dwang wel relatief. Welke amendementen van de circa 15 ook worden aangenomen: de regering kan ze bijna allemaal naast zich neerleggen. Over Mays, al dan niet geamendeerde, deal zelf wordt „zeer binnenkort” gestemd, liet 10 Downing Street weten.

Er is dinsdag één amendement dat de regering niet naast zich neer kan leggen als het wordt aangenomen. De parlementariërs Yvette Cooper (Labour) en Nick Boles (Conservatieven) hebben hun inbreng zo geconstrueerd dat het parlement op een later moment over een wet kan stemmen. Die wet dwingt de regering om uitstel te vragen aan Brussel als er na 26 februari nog geen instemming is over een deal met de EU. Cooper en Boles willen zo een No Deal voorkomen op 29 maart, B-Day.

Weg met de backstop

Een ander kansrijk geacht amendement is van Tory Graham Brady, die voorstelt om de omstreden backstop uit de scheidingsakte met de EU te halen. Brexiteers vrezen dat deze noodoplossing voor het ‘zacht’ houden van de Iers/Noord-Ierse grens het Verenigd Koninkrijk eindeloos aan de EU verbonden kan houden omdat er geen einddatum aan zit.

Door May terug naar Brussel te sturen met de opdracht de backstop te vervangen met ‘alternatieve regelingen’, denkt een deel van het Lagerhuis een breekijzer te hebben gevonden. De EU weigert om het scheidingsdocument aan te passen. Wellicht gaat zij toch schuiven als alle ruziënde Tories eindelijk op één lijn zitten en een ordentelijk Brexit binnen handbereik is, luidt de redenering.

Voor welke amendementen wel of geen meerderheid is zal tot op het laatste moment onduidelijk blijven. Speaker John Bercow moet bovendien de amendementen vooraf selecteren en zal niet alle voorstellen ter stemming laten komen. Hij heeft daarin een grote vrijheid en kreeg bij de vorige stemming al meermalen het verwijt dat hij vooral anti-Brexit-amendementen liet doorgaan.