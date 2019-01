‘VS en Talibaan sluiten principeakkoord voor vrede in Afghanistan’

De Verenigde Staten en de Talibaan hebben een principeakkoord bereikt in hun vredesbesprekingen over het conflict in Afghanistan. Dat zegt de Amerikaanse hoofdonderhandelaar Zalmay Khalilzad maandag tegen The New York Times.

Het akkoord houdt volgens Khalilzad in dat de Talibaan beloven te garanderen dat Afghanistan ook in de toekomst geen “uitvalsbasis voor terroristen” meer kan zijn. Dat zou een volledige Amerikaanse terugtrekking uit het land mogelijk maken. In ruil daarvoor zouden de Talibaan op hun beurt een staakt-het-vuren afspreken met de Afghaanse regering en gesprekken starten met Kabul.

Negen jaar

De VS zeggen dat details nog moeten worden ingevuld, maar dat er vertrouwen is in hoe toegewijd de Talibaan zijn aan een vredesdeal. Er worden al negen jaar pogingen ondernomen om tot een staakt-het-vuren te komen. Hoewel de deal nog broos is, betreft het de grootste stap in het vredesproces in het bijna twee decennia voortslepende conflict in Afghanistan.

Een bron binnen de Amerikaanse regering liet The New York Times weten dat de Talibaan de VS om meer tijd gevraagd hebben om de details binnen de top van de terreurgroep te bespreken. Dat Afghanistan niet meer als een uitvalsbasis wordt gebruikt was een harde eis van de Amerikanen. De VS stellen dat toenmalig al-Qaeda-leider Osama bin Laden de aanslagen op de Twin Towers in New York van 2001 orkestreerde vanuit Afghanistan.

Bij het al ruim zeventien jaar durende conflict zijn bijna veertigduizend burgers om het leven gekomen. Ook werden meer dan 62.000 Afghaanse militairen gedood en meer dan 60.000 Talibaan-strijders. Er stierven ruim 2.400 Amerikaanse militairen, ook sneuvelden 183 Nederlandse manschappen en ondersteunende eenheden. In december kondigde de Amerikaanse president Donald Trump de gedeeltelijke terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan al aan.