Verpleegkundigen: werkdruk is fors gestegen

De werkdruk is voor verpleegkundigen en verzorgenden fors gestegen vorig jaar. 69 procent van hen zegt dat. 28 procent vindt dat de werkdruk gelijk is gebleven.

Dat blijkt uit een enquête onder 16.791 verpleegkundigen en verzorgenden die lid zijn van beroepsvereniging VV&VN. 13 procent overweegt de zorg te verlaten, in 2017 was dat 11 procent. En nog maar 35 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden ziet zichzelf „over vijf jaar in dezelfde baan”. In 2017 was dat 41 procent.

Het personeelstekort in de zorg zorgde vorig jaar, en ook dit jaar al, voor forse problemen. Ziekenhuizen moesten vaak operaties uitstellen waardoor wachtlijsten ontstaan. Ook verpleegbedden gaan regelmatig ‘dicht’ omdat er te weinig personeel is om de patiënt te verzorgen. In verpleeghuizen zijn ook wachtlijsten omdat er te weinig verzorgenden zijn. Het personeel dat er is, moet harder werken omdat ze het werk van de afwezige verpleegkundigen en verzorgenden overnemen.

Lees ook Meeste personeel ouderenzorg kampt met stress en schuldgevoel

Extra diensten

Uit de enquête blijkt dat 88 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden „dagelijks last heeft van de personeelstekorten”. 60 procent draait extra diensten. 65 procent vindt dat de kwaliteit van de zorg onder druk staat en 77 procent zegt dat de werkdruk invloed heeft op hun eigen gezinsleven en gezondheid.

De overheid probeert extra personeel op te leiden en aan te trekken. De komende vijf jaar zijn 125.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig om aan de vraag te voldoen. Gevraagd hoe werkgevers kunnen voorkomen dat het personeel wegloopt, zeggen de respondenten dat ze meer salaris, meer collega’s en meer waardering van de werkgever willen.

Deze maandag is er een informatiebijeenkomst in de Tweede Kamer over de arbeidsmarktproblemen in de zorg.