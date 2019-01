Verkiezingsplan Facebook te laat voor Provinciale Staten

Het systeem dat Facebook invoert om politieke reclame transparanter te maken, komt te laat voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Dat bevestigt een woordvoerder van Facebook aan NRC.

“We streven ernaar de genoemde aanvullende maatregelen rondom verkiezingen zo snel mogelijk geïmplementeerd te hebben, het is echter een complex proces om dit op een goede manier te doen in 27 landen.”

Maandag maakte het platform bekend scherper toe te gaan zien op politieke advertenties in landen waar dit jaar verkiezingen worden gehouden. Ook lanceert het bedrijf een tool waarmee buitenlandse inmenging voorkomen moet worden en politieke reclame op het platform transparanter wordt. Het moet voor gebruikers duidelijk worden van wie een politieke advertentie afkomstig is. Adverteerders moeten hun identiteit bevestigen aan Facebook voordat ze advertenties kopen. Politieke advertenties afkomstig uit het buitenland worden niet meer toegestaan.

Het platform gaat ook details van de adverteerders publiceren, archiveren en zeven jaar lang doorzoekbaar maken. Het archief bevat informatie over het budget van de advertenties, het aantal bereikte mensen en demografische gegevens van wie de advertentie heeft gezien, inclusief leeftijd, geslacht en locatie.

Verkiezingskantoor

Hoewel het systeem niet op tijd voor de Provinciale Statenverkiezingen actief is, lanceert Facebook hetzelfde systeem wel in februari in India en in aanloop naar de verkiezingen in Oekraïne eind maart. Bij de Europese verkiezingen eind mei moet het systeem in alle EU-lidstaten actief zijn.

Twee directeuren hadden delen van het plan onlangs al aangekondigd in een interview met Reuters.

Facebook opent ook een kantoor in Dublin om buitenlandse inmenging in de Europese verkiezingen te monitoren. Het bedrijf ziet het als “extra verdediging”:

“In samenwerking met onze teams in ons hoofdkwartier in Menlo Park en in heel Europa, zal het nieuwe initiatief dienen als extra verdediging tegen nepnieuws en misinformatie, haatzaaiende uitingen, beïnvloeding van de opkomst en inmenging in verkiezingen.”

De afgelopen jaren kwam Facebook onder vuur te liggen toen meer bekend werd over kiezersbeïnvloeding. De adviesfirma Cambridge Analytica speelde op onrechtmatige wijze een rol bij de verkiezingen in de Verenigde Staten en bij het Brexit-referendum. Er waren ook talloze Russische pogingen om het politieke debat in de VS te beïnvloeden.