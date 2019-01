Verdachte (46) in grote zedenzaak met minderjarig slachtoffer pleegt zelfmoord

Een man tegen wie vorige week anderhalf jaar cel werd geëist wegens het hebben van seks met een minderjarig meisje, heeft zelfmoord gepleegd. Dat heeft de rechtbank maandag bevestigd. Het gaat om een 46-jarige man uit Winschoten.

De man heeft betrokkenheid ontkend. Hij stond vorige week, met zeven anderen, terecht voor seksueel misbruik van een minderjarig meisje.

Drugs toegediend

De mannen hadden in de periode tussen 2015 en 2017 zeker tweehonderd keer seks met het slachtoffer. Het misbruik begon toen ze dertien jaar was. Bij de seksafspraken kreeg het meisje drugs toegediend en werd ze vastgebonden en verkracht. Het OM eiste vorige week uiteenlopende straffen tot 3,5 jaar. De rechter doet in de andere zeven zaken uitspraak op 1 maart.

De oom van het meisje, de 46-jarige Michel M. (niet de man die zelfmoord heeft gepleegd), bood zijn nichtje aan via online advertenties voor seksafspraken. Michel M. werd in juni al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Lees ook het nieuwsbericht: Opnieuw celstraffen geëist in misbruikzaak minderjarig meisje

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of 113.nl.

Correctie (28 januari 2019): in een eerdere versie van dit bericht stond onterecht dat het ging om verkrachting. Dat is hierboven aangepast.