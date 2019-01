‘Uitgaan? Ik spaar mijn geld liever’

in

‘Ik zit in het laatste jaar van mijn studie en loop stage op mijn oude basisschool. Alles ziet er nog precies zo uit als destijds. Zelfs mijn gymleraar geeft nog steeds les. Ik ben heel sportief ingesteld, heb jarenlang gevoetbald en wilde aanvankelijk na het mbo een hbo-opleiding fysiotherapie gaan volgen.

„Maar twee jaar geleden kwam ik via een vriend, die op de Nederlandse Filmacademie zit, in aanraking met de filmwereld, en nu wil ik ook heel graag die opleiding volgen. Ik ben onlangs nog naar de open dag geweest. Per studiejaar worden er maar vijf mensen ingeloot voor de richting ‘regie fictie’, de kant die ik op wil.

„Ik werk nu samen met een vrouwelijke regisseur aan de film Tosti, over een jongen met agressiviteitsproblemen. De band met zijn beste vriend komt op het spel te staan als hij een vriendin krijgt. We kunnen de film maken dankzij een jongerenproject. Als hij af is, wil ik hem insturen voor de toelating van aankomend studiejaar.

„Naast de studiefinanciering verdien ik bij als beveiliger op Schiphol. Ook kan ik af en toe een filmklusje doen voor de jongerenorganisatie Young Amsterdam, maar dat levert financieel nog niet zoveel op. Ik heb binnenkort een afspraak bij de Kamer van Koophandel om mijn bedrijf Chantan Productions in te schrijven. Daarna hoop ik meer te verdienen met het maken van producties.”

uit

‘Ik woon nog bij mijn ouders in Amsterdam-West, samen met mijn twee zusjes en mijn broertje. Ik betaal mijn eigen studie, dat is per jaar rond de 1.100 euro, en heb mijn eigen studieboeken en sportkleding moeten aanschaffen aan het begin van de opleiding. Verder heb ik, omdat ik nog thuis woon, niet veel vaste lasten.

„Ik ga niet uit, daar heb ik niet zoveel behoefte aan, maar ik geef wel zo nu en dan geld uit aan de bioscoop. Het liefst ga ik naar actiefilms. Een regisseur die wel een voorbeeld voor me is, is Jim Taihuttu, die onder andere de Nederlandse speelfilm Wolf maakte. Dat grauwe gevoel uit dat verhaal, dat vind ik heel mooi. Ik heb geprobeerd dat ook een beetje terug te laten komen in de film die ik nu maak.

„Sowieso leer ik veel van mijn omgeving. Ik heb als figurant meegedaan in series zoals Penoza en Judas en daar heb ik goed kunnen zien hoe de opnames verlopen. Zelf ben ik een jaar geleden begonnen met filmen. Ik heb toen gewoon zo’n vakantiecamera voor 170 euro bij de Mediamarkt gekocht en ben opnames gaan maken. Dan leer je vanzelf hoe dat hele proces gaat, van idee tot eindmontage.

„Van het geld dat ik maandelijks overhoud koop ik af en toe kleding, of koop ik spullen die ik nodig heb voor de start van mijn productiebedrijf. Maar meestal probeer ik een paar tientjes te sparen, gewoon voor als ik het later nodig heb.”