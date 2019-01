Shutdown kost Amerikaanse economie 3 miljard dollar

Donald Trump heeft maandag uitgehaald naar voormalige Starbucks-topman en mogelijke presidentskandidaat Howard Schultz. De Amerikaanse president zei in een tweet dat Schultz niet het lef heeft om zich kandidaat te stellen. "Ik ben het met hem eens dat hij niet de 'slimste persoon' is", schreef Trump, verwijzend naar een interview dat Schultz zondag gaf aan tv-programma 60 Minutes.

Tijdens dit interview maakte de 65-jarige miljardair bekend zich voor te bereiden op een kandidatuur als onafhankelijke politicus, buiten de twee grote partijen om. Schultz stelde dat hij, als hij daadwerkelijk aan de voorverkiezingen mee gaat doen, een goed team om zich heen wil verzamelen van slimmere en meer ervaren collega's om bij complexe problemen de juiste beslissingen te kunnen nemen. "Ik heb een lange geschiedenis van herkennen wanneer ik niet de slimste persoon in de kamer ben."

Howard Schultz doesn’t have the “guts” to run for President! Watched him on @60Minutes last night and I agree with him that he is not the “smartest person.” Besides, America already has that! I only hope that Starbucks is still paying me their rent in Trump Tower!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2019