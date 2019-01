Trevor, alias ‘de eenzaamste eend ter wereld’, overleden

Waar hij precies vandaan kwam hebben de eilandbewoners nooit kunnen achterhalen, maar ze gaven hem een naam, een waterpoel en een eigen Facebook-pagina. En nu is Trevor de eend dood.

Januari vorig jaar verscheen de woerd na een stevige storm plots op Niue, een klein eilandstaatje van 1.624 inwoners midden in de Stille Oceaan. Omdat zijn soort op het eiland niet voorkomt werd hij al snel „de meest eenzame eend ter wereld” gedoopt.

Vrienden rond de modderpoel

„We denken dat hij hier heen kwam vliegen of geblazen werd”, vertelde Rae Findlay maandag aan de BBC. Naast zijn baan als Kamer van Koophandel-directeur van Niue hield Findlay een Facebook-profiel bij van Trevor.

Daarop is te zien dat de exoot best een fijn leven had in zijn nieuwe thuisland. Findlay: „Niue heeft geen meren, beekjes of rivieren. Dus Trevor koos voor een poel.” Regelmatig kwamen mensen kijken of hij nog genoeg water had. Bij droogte vulde de lokale brandweer de plas water aan.

Sommige eilanders wilden een vrouwtjeseend voor Trevor halen, zodat hij eventueel aan nageslacht kon gaan denken. Zover kwam het niet. De eenzame eend sloot rond de poel wel enkele vriendschappen: met een kip en met een weka, een inheemse vogelsoort op Niue .

Vernoemd naar politicus

De eilandbewoners namen aan dat Trevor van het zuidelijker gelegen Nieuw-Zeeland afkomstig was, al kon dat ook Tonga of een ander eiland zijn. En omdat het een wilde eend bleek – mallard duck in het Engels – vernoemden ze hem naar Trevor Mallard. Deze bekende Nieuw-Zeelandse politicus kwam meermaals in opspraak als drinkebroer, vechtjas en schuinsmarcheerder. „De naam bleef hangen”, aldus Rae Findlay.

Media uit onder meer Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, de Verenigde Staten, Tanzania, Italië, Rusland en Canada deden het afgelopen jaar verslag van Trevors leven op Niue. Deze sterrenstatus bood hem vorige week geen bescherming tegen een roedel agressieve honden, die hem doodbeet.

Het Nieuw-Zeelandse parlement heeft de inwoners van Niue gecondoleerd met hun verlies.