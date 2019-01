Tot twee jaar cel voor overval woning Raymond van Barneveld

Drie mannen uit Amsterdam zijn maandag veroordeeld tot twee jaar cel voor een overval op de woning van darter Raymond van Barneveld in Den Haag. Ook achtte de rechter bewezen dat twee van hen geweld hebben gebruikt tegen de vrouw van Van Barneveld, Silvia, die in het huis aanwezig was. Raymond van Barneveld was op het moment van de overval, vorig jaar zomer, in het buitenland.

De hoofdverdachte kreeg twee jaar cel. Hij bedreigde de vrouw van Van Barneveld, sloeg haar op haar hoofd en trok haar de trap af. De 25-jarige medeverdachte hielp hem daarbij maar vroeg herhaaldelijk om het rustig aan te doen, aldus de rechter. Hij kreeg één jaar cel opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook kreeg hij 240 uur taakstraf. De derde dader, Mikey B., kreeg 264 dagen cel opgelegd, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Hij was niet betrokken bij de mishandeling en doorzocht op dat moment de woning op de begane grond.

De daders hebben de inbraak toegegeven maar ontkenden dat ze geweld hadden gebruikt. Ze zeiden dat ze dachten dat er niemand thuis was omdat de rolluiken dicht waren. De straffen vallen lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter waren de mannen alleen van plan in te breken en dachten ze dat er niemand thuis was.