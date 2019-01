Tientallen doden en 850 arrestaties tijdens chaotische week in Venezuela

Een oplossing lijkt voorlopig niet in zicht en de situatie in Venezuela wordt met de dag nijpender. Volgens de Venezolaanse mensenrechtenorganisatie Provea zijn afgelopen week zeker 35 mensen om het leven gekomen bij de grootschalige protesten tegen de dictatoriale president Nicolás Maduro.

Acht van de slachtoffers zijn volgens verschillende non-gouvernementele organisaties (ngo) om het leven gekomen door “illegale executies” tijdens politie-acties na de protesten. Agenten zouden ‘s avonds en ‘s nachts in volksbuurten op zoek gaan naar mensen die overdag bij de protesten aanwezig waren.

Ook zijn er afgelopen week 850 mensen opgepakt in verband met de protesten. De meesten zijn gearresteerd tijdens de nachtelijke politie-acties. Volgens ngo Foro Penal hadden de agenten “geen enkele juridische bevoegdheid” en waren de arrestaties “willekeurig”. Onder de arrestanten van deze week zijn 77 minderjarigen en meer dan honderd vrouwen. In totaal zitten momenteel 976 mensen om politieke redenen vast in Venezuela.

Coup d’état

De humanitaire, politieke en economische crisis in Venezuela zit sinds vorige week in een stroomversnelling. Woensdag riep oppositieleider Juan Guaidó zichzelf uit tot interim-president van het land. Verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, erkenden hem als nieuwe leider. Europese landen gaven zittend president Maduro een deadline van acht dagen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Maduro wil echter van geen wijken weten en vindt dat de zelfbenoeming van Guaidó onwettig is. Bovendien beschuldigt de president andere landen ervan een staatsgreep te plegen als zij zich bemoeien met de binnenlandse politiek in Venezuela. “Hoe kom je erbij dat je de macht hebt een ultimatum op te leggen aan een soeverein volk?” vroeg de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken zaterdag in de VN-Veiligheidsraad.

De afgelopen dagen betuigden de Venezolanen massaal hun steun aan Guaidó, duizenden gingen de straat op om te protesteren tegen Maduro. Ook woensdag is een grote demonstratie gepland, op verzoek van Guaidó.

De vraag is of het leger ook de overstap gaat maken. Hoewel Guaidó de steun van het Westen geniet, behoudt Maduro vooralsnog de controle over de politie en de militairen - de leiding zwoer afgelopen week nog trouw aan Maduro als opperbevelhebber. Er zijn echter ook signalen dat hooggeplaatste militairen afstand willen nemen van de autocraat.