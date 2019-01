De sneeuwval van afgelopen week had niet echt de maatschappijontwrichtende gevolgen die werden voorspeld. Ikzelf opende vol enthousiasme de gordijnen ’s ochtends om het witte uitzicht in mij op te nemen, maar moest lachen toen het enige wat ik zag een grote stapel vuilniszakken was. Dinsdag ophaaldag.

Op mij had de sneeuw wel een ander effect: ik kreeg zin in zuurkool en andere winterse kost. Wat dat in Nederland behelst, hoef ik u niet te vertellen. We hebben niet voor niets hier onlangs nog een stamppotbijbel besproken.

De Belgen pakken dat helemaal anders aan. Een eerste blik op het boek Winterkost van kok Jeroen Meus toont één recept voor een stamppot – een ‘hutsepot’. Er komt ook boerenkool in voor; die is verwerkt in een lasagne.

Koken is de laatste jaren steeds meer op muziek luisteren gaan lijken. Vroeger was je fan van één of enkele bandjes of zangers – daar kocht je plaatjes van. Tegenwoordig zorgen Spotify’s afspeellijsten ervoor dat je alles van iedereen kan horen, zonder dat het een cent extra kost. Het gevolg is dat mensen geen uitgesproken muzieksmaak meer hebben. „Ik vind eigenlijk alles wel leuk”, hoor ik vaak.

Bij auteurs van kookboeken zie ik hetzelfde gebeuren. Ik sla de laatste tijd steeds meer kookboeken open met de meest uiteenlopende gerechten. Zoet, zout, gezond, ongezond, westers, oosters, alles staat door elkaar – het is alsof de chefs niet meer kunnen of willen kiezen. En blijkbaar hoeven ze die keuze ook niet te maken

Winterkost is ook zo’n boek. Van appelflappen tot babi pangang en donuts tot moussaka, er valt geen rode draad te ontdekken. Het enige dat in de buurt komt, is dat het me allemaal aan de programma’s van 24Kitchen doet denken. Ook daar maken ze simpele, comfortabele en verwarmende gerechten met hier en daar een originele innovatie. De chili con carne met chorizo van Meus is er een perfect voorbeeld van.

Wel wil ik nog even het hoofdstuk ‘Koffieklets’ vermelden, dat hier als vervanger van de desserts dient. Het zal de combinatie van de warme kleurenfoto’s en de hoeveelheden suiker in de receptuur wel zijn, want ik wil het allemaal maken – de parfait van koffie en orangettes, de appelcake met karamelsaus, de flantaart en de cake met marsepein. Hier werkt de verspotifying als een tierelier.