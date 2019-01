Racen in de sneeuw

Destne v Orlickych. Sleehondenraces worden niet alleen gehouden in Alaska en Canada, maar ook op Europese bodem. Het Adelaarsgebergte, in het grensgebied tussen Tsjechië en Polen, was de afgelopen dagen het decor van de 23ste editie van de Sedivackuv Long Race, rond het Tsjechische dorp Destne v Orlickych. De race duurt vier dagen, met deelnemers uit elf landen, waaronder Nederland, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Italië en Polen. Aan de wedstrijd, één van de zwaarste in Europa, deden zo’n honderd racers en zevenhonderd honden mee. De deelnemers moeten een afstand van 200 kilometer afleggen. Foto's Martin Divisek/EPA