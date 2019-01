Privékliniek Expat Med mag niet meer opereren

Privékliniek Expat Med mag tijdelijk geen ingrepen meer uitvoeren omdat het de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet op orde heeft. Het bedrijf kreeg maandag een aanwijzing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De kliniek richt zich op Oost-Europese cliënten en wordt geheel gerund wordt door Poolse specialisten.

Met een ‘aanwijzing’ kan de IGJ een instantie verplichten om verbetermaatregelen door te voeren. Expat Med heeft drie locaties, in Den Haag, Eindhoven en Amsterdam. De kliniek richt zich op kleine invasieve behandelingen, zoals het inspuiten van botox, fillerbehandelingen, injecties in gewrichten en het weghalen van afwijkende baarmoederslijmvlies.

Geen Nederlands

De kliniek heeft nu vier maanden de tijd om de kwaliteit en veiligheid op orde te brengen. De Inspectie constateerde dat medicijnen werden gebruikt die over de houdbaarheidsdatum waren of die niet in Nederland waren geregistreerd. Ook kon de kliniek niet aantonen dat medische apparatuur goed was onderhouden. Tot slot moeten artsen beter Nederlands leren spreken en schrijven. Voor dat laatste onderdeel krijgt Expat Med niet vier, maar twaalf maanden de tijd.

De IGJ bezocht Expat Med voor het eerst in februari 2017. Toen werden op alle getoetste onderdelen in de zorgverlening tekortkomingen geconstateerd. Hierop werd afgesproken dat de artsen de kwaliteit op zouden krikken en voorlopig geen kleine ingrepen meer zouden uitvoeren. Bij een nieuw bezoek zag de IGJ dat de tekortkomingen onvoldoende waren verbeterd en dat artsen toch invasieve behandelingen waren blijven uitvoeren.