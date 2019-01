Oud-international Jurrie Koolhof overleden (59)

Voormalig international Jurrie Koolhof is maandag op 59-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn voetbalclub FC Groningen. Koolhof speelde voor Vitesse, PSV, FC Groningen, De Graafschap en SC Veendam. In de jaren 90 kwam hij vijf keer uit voor Oranje. Koolhof leed al enige tijd aan “een slopende ziekte”, aldus FC Groningen. Waar hij precies aan leed, is onduidelijk.

Vooral bij PSV blonk hij als speler uit. Voor de Eindhovense club scoorde hij 69 keer, ook werd hij met PSV tweemaal landskampioen. Na zijn loopbaan als speler werkte Koolhof onder meer als assistent-coach bij FC Emmen en hoofdtrainer bij AGOVV Apeldoorn, FC Dordrecht, MVV Maastricht en SC Cambuur. Sinds 2009 was hij scout voor FC Groningen.

Koolhof laat zijn vrouw en twee zoons achter. Ter nagedachtenis zal aanstaande zaterdag bij de wedstrijd tussen FC Groningen en Willem II een minuut stilte gehouden worden en zullen de Groningers rouwbanden dragen. FC Groningen zegt dat de scout “een grote leegte” achterlaat.

“Wij hebben Jurrie leren kennen als een integere en betrokken man en een echt voetbaldier. Hij was een graag geziene gast, met een groot netwerk in de voetballerij.”

Ook andere clubs waarvoor hij werkte, geven een blijk van medeleven. SC Cambuur houdt vanavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles een minuut stilte.