Orkestreert de regering-Trump een staatsgreep in Venezuela?

Waarom stellen de VS zich zo actief op in deze crisis?

„We zijn hier om alle landen te vragen de democratische aspiraties van het Venezolaanse volk te steunen nu ze zich proberen te bevrijden van de illegitieme maffiastaat van voormalig president Maduro”, zei de Amerikaanse minister Pompeo (Buitenlandse Zaken) zaterdag bij de VN. Hij wees op de humanitaire crisis in het land: de armoede, het gebrek aan voedsel en water, het instorten van de gezondheidszorg, de uittocht van vluchtelingen. Verder beschuldigen de VS het Maduro-regime al jaren van steun aan rebellengroepen, van betrokkenheid bij drugssmokkel en van banden met Iran en Hezbollah.

Nu zijn er meer landen in de regio waar de democratie wankelt. Guatemala en Honduras bijvoorbeeld, twee landen waaruit de laatste jaren bovendien veel mensen naar de VS vluchten. Toch hoor je Washington niet over de sluipende staatsgreep in Guatemala, waar de president het Grondwettelijk Hof en een VN-commissie tegen corruptie saboteert. Ook doen de VS nog zaken met de rechtse president Hernández in Honduras. Hij ging eind 2017 op voor een tweede termijn, terwijl de grondwet dit eigenlijk verbood en sjoemelde mogelijk bij een hertelling.

Terwijl de VS zich onder Trump elders in de wereld terugtrekken en mensenrechten geen prioriteit geven, bemoeien ze zich nu actief met Venezuela. Dat komt doordat er óók binnenlands-politieke motieven spelen.

Trumps huidige Latijns-Amerika-beleid wordt sterk bepaald door de prominente senator Marco Rubio uit Florida. In deze electoraal belangrijke swing state wonen veel Cubaanse en Venezolaanse ballingen. Een harde lijn tegen Maduro (en diens bondgenoten in Havana) moet in 2020 kiezers voor de Republikeinen naar de stembus lokken.

Trump was nog maar een paar weken president toen Rubio in februari 2017 samen met Lilian Tintori op bezoek ging in het Witte Huis. Tintori is de vrouw van Leopoldo López, oppositiekopstuk en de bekendste politiek gevangene van het land. Trump twitterde na afloop dat Venezuela hem vrij moet laten. López, die tegenwoordig onder huisarrest staat, geldt als de politieke mentor van Guaidó. Hij zit achter diens razendsnelle opmars, eerst binnen hun oppositiepartij Voluntad Popular, daarna zijn uitverkiezing tot parlementsvoorzitter en nu het interim-presidentschap.