OM eist straffen tot 4,5 jaar tegen ‘ramkraakbende’

Het Openbaar Ministerie heeft maandag celstraffen van zestien maanden tot 4,5 jaar geëist tegen zeven mannen die ervan verdacht worden tientallen ramkraken en inbraken te hebben gepleegd. Tegen een achtste verdachte is 240 uur werkstraf geëist.

De groep zou in 2013 en 2014 actief zijn geweest in Zuid-Limburg en over de grens in Duitsland. Zij beroofden tientallen supermarkten, tabakswinkels, drogisterijen en tankstations. De bende zou voornamelijk sigaretten hebben gestolen. Ook namen de mannen onder andere kleding mee. Bij de kraken is veel materiële schade veroorzaakt. De officier noemde de bende volgens 1Limburg “een ware plaag”:

“Diefstallen hadden grote gevolgen voor winkels. Die konden eigenlijk niet meer open nadat de groep was langs geweest. Het dieptepunt was de diefstal uit een kledingwinkel, met meer dan 20.000 euro schade. Hier is sprake van beroepscriminaliteit, ten koste van mensen die ‘s ochtends gewoon naar hun werk moeten.”

Het OM had eigenlijk hogere straffen willen eisen, maar heeft in de strafmaat meegenomen dat de zaak lang is blijven liggen. Eerder werden al vier minderjarige verdachten veroordeeld die ook bij de inbraken en ramkraken betrokken waren. Een van de helers van de bende is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar celstraf.