Nederland weigert migranten Sea-Watch 3 op te nemen

De Nederlandse overheid heeft officieel een verzoek van de Italiaanse regering om 47 migranten op te nemen van reddingsschip Sea-Watch 3 geweigerd. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag laten weten. De migranten werden ruim een week geleden opgepikt voor de kust van Libië.

Sea-Watch 3 voer vervolgens naar Siracuse, op het Italiaanse eiland Sicilië. Het schip kreeg geen toestemming van de Italiaanse regering om aan te meren, wel bracht de Italiaanse kustwacht schoenen, sokken en brood aan boord. Ook mocht het schip schuilen in Italiaanse wateren toen slecht weer opstak.

Lees ook: Nederland wil nieuwe migranten op Sea-Watch 3 niet helpen

Vlag

Sea-Watch 3 wordt gerund door een Duitse ngo, maar vaart onder de Nederlandse vlag. Afgelopen vrijdag verzocht Italië Nederland in een brief de migranten op te nemen. Na deze oproep lieten staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) en minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) al weten dat Nederland zich niet verantwoordelijk voelt voor de Sea-Watch 3.

Volgens de internationale afspraken voor het redden van mensen op zee moeten geredde mensen naar een nabijgelegen “veilige haven” worden gebracht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet maandag weten dat Nederland als vlaggenstaat niet verplicht is de migranten op te nemen. Ook wees het ministie erop dat de kapitein van de Sea-Watch 3 het schip zelf in deze positie heeft gemanoeuvreerd en dat het aan hem is “om in de nabijheid een veilige haven te vinden voor ontscheping van de 47 migranten die hij aan boord heeft genomen”. Hulporganisaties stellen dat de migranten in Libië, waar ze scheep zijn gegaan, niet veilig zijn, maar kans lopen te worden mishandeld en gemarteld.

Vorig jaar haalde de Sea-Watch 3 eerder het nieuws toen het schip met 32 migranten aan boord bijna drie weken op zee dobberde. Dat kwam omdat Italië weigerde de opvarenden toe te laten. Uiteindelijk meerde het schip aan in Malta, waarna de migranten verdeeld werden over acht EU-landen. Nederland nam toen zes personen op.