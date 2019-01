Natuurbranden Californië kosten verzekeringsmaatschappijen ruim 11 miljard dollar

De verzekeringsclaims van slachtoffers van de dodelijke natuurbranden in Californië in november bedragen in totaal 11,4 miljard dollar (10 miljard euro). Dat heeft een hoge Californische functionaris maandag op een persconferentie gezegd, aldus persbureau AP.

Het grootste deel van de claims volgde op de bosbrand rondom de plaats Paradise, waarbij 86 mensen omkwamen. Deze brand, die Camp Fire werd genoemd, woedde ruim twee weken en verschroeide zeker 62.000 hectare grond. Ongeveer 15.000 huizen werden verwoest. Dit leidde tot meer dan 8 miljard dollar (7 miljard euro) aan geclaimde schade. De overige 3 miljard dollar (2.6 miljard euro) kwam van twee natuurbranden die Zuid-Californië diezelfde periode troffen.

Lees ook: Californië: het perfecte recept voor bosbranden

Groeiend aantal bosbranden

Het totaalbedrag aan verzekeringsclaims is iets lager dan in 2017, toen een hele serie aan bosbranden Californië teisterde, voornamelijk in het noordelijke deel. Een kleiner gebied werd toen weliswaar getroffen, maar de schade viel hoger uit doordat het verwoeste vastgoed meer waard was dan in Paradise.

De steeds verwoestendere bosbranden in de The Golden State zijn het gevolg van de droogte die het gebied elk jaar weer heftiger raakt. Van de tien grootste natuurbanden sinds 1932 vonden er negen plaats na 2000. In Paradise viel in 2018 tussen mei en november 22 millimeter regen, terwijl normaal gesproken 170 milimeter valt.