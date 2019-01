Amsterdam gaat islamitische gebouwen beveiligen, zo meldde Het Parool vrijdag. Volgens burgemeester Femke Halsema is de dreiging dusdanig hoog dat ze de kans op een aanslag „reëel” acht. Moskeeën krijgen extra beveiliging, waarbij gedacht moet worden aan de strenge bewaking van Joodse instellingen in de stad.

Het besluit van Halsema mag geen verrassing heten. Het is een logische optelsom van allerlei incidenten de afgelopen jaren; bebloede varkenskoppen die bij moskeegebouwen zijn neergelegd, bekladdingen met hakenkruizen en anti-islam leuzen, en bezettingen van islamitische gebedshuizen en een islamitische school door het extreem-rechtse Identitair Verzet tonen aan dat de bedreigingen allang niet meer bij woorden alleen blijven.

Afgelopen week werd ik uitgenodigd bij een presentatie van Meld Islamofobie, een burgerinitiatief dat vier jaar geleden werd opgericht. Na de aanslag op Charlie Hebdo in 2015 vond een piek plaats in geweldpleging tegen moslims, waarna drie moslima’s besloten op geheel vrijwillige basis de incidenten in kaart te brengen. Want, zo vertellen ze tijdens de bijeenkomst in Den Haag, zonder cijfers kan er geen gericht beleid gemaakt worden tegen moslimhaat.

De term islamofobie blijft ongelukkig, omdat het al gauw gaat over de religie en niet over de (vermeende) aanhangers ervan. Voor het meldpunt is het een poging een benaming te vinden voor het islamitische equivalent van racisme en antisemitisme; de Duits-Joodse filosoof Günther Anders kon de haat tegen Turkse gastarbeiders in Duitsland in de vorige eeuw ook niet anders duiden dan als ‘racisme zonder ras’ of ‘antisemitisme zonder Joden’. Het zijn in ieder geval loten aan dezelfde stam.

De meeste incidenten die bij Meld Islamofobie gerapporteerd worden, komen van moslimvrouwen die verbaal en non-verbaal belaagd zijn. Scheldpartijen, biertjes die over de vrouwen worden gegoten en sluiers die van het hoofd worden getrokken komen het vaakst voor. Het gebeurt opvallend genoeg op klaarlichte dag, in de openbare ruimte met veel getuigen.

De initiatiefnemers wijzen erop dat ongenuanceerde uitspraken in de politiek en media, door extremisten geïnterpreteerd kunnen worden als een vrijbrief voor hun daden. Ik moet denken aan het laatste spotje van de PVV, in de zendtijd voor politieke partijen nota bene, waar de huidige migratiestroom vergeleken wordt met gewelddadige mosliminvasies in de geschiedenis.

Dit zijn allang geen hondenfluitjes meer, maar megafoons. Met reële gevolgen voor onschuldige Nederlandse burgers. Het bewijst triest genoeg het bestaansrecht van het meldpunt.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl@Lotfi_Hamid) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.