Minder wietteelt of langzamer op de snelweg: hoe de CO2-uitstoot te beperken?

KLIMAATCRISIS: Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde er nog maar eens voor in Buitenhof: hoe langer er wordt gewacht met het nemen van klimaatmaatregelen, hoe groter de schok, hoe hoger de kosten. Het kabinet werd dat vrijdag nog maar eens pijnlijk duidelijk toen het Planbureau voor de Leefomgeving constateerde dat er wel erg abrupte maatregelen moeten worden genomen om het klimaatdoel van 2020 te halen - waartoe de rechtbank de staat heeft verplicht. Energie-expert Martien Visser stelde een lijstje met maatregelen op waarmee de 9 miljoen ton aan CO 2 -besparing toch gehaald moet worden. Soms zijn die creatief: voor het direct stoppen met (illegale) wietteelt (een besparing van 0,6 miljoen ton) zullen de VVD en het CDA direct tekenen, maar het is natuurlijk praktisch onuitvoerbaar. Maatregelen die makkelijker te realiseren zijn én meer opleveren, zoals het verlagen van de maximumsnelheden op snelwegen en autowegen (bij elkaar 2,7 miljoen ton), liggen een stuk gevoeliger - de VVD blijft immers de “vroem-partij”.

HEETSTE AARDAPPEL: Dan dat andere onderwerp waar het kabinet over steggelt: het kinderpardon. De coalitiepartijen staan nog lijnrecht tegenover elkaar, terwijl woensdag een Tweede Kamerdebat volgt. Volgens De Telegraaf werd er afgelopen weekend druk gebeld tussen de partijen, maar heeft dat weinig opgeleverd: de VVD houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers was juist “oprecht blij“ met de plotselinge draai die het CDA vorige week maakte. Voor de partij van Segers was het kinderpardon “de heetste aardappel van het coalitieakkoord”. De ChristenUnie moest in 2017 lang praten voordat ook Kamerlid Joël Voordewind instemde met het coalitieakkoord, waarin geen kinderpardon was opgenomen. NRC-redacteuren Hugo Logtenberg en Enzo van Steenbergen zagen mede-onderhandelaar Carola Schouten tijdens het overleg ijsberend bellen. Maar volgens Segers ging dat helemaal niet over het kinderpardon, vertelt hij in de podcast Betrouwbare Bronnen. “In werkelijkheid was zij aan het bellen met haar zoon, om hem instructies te geven hoe hij de macaroni moest opwarmen in de magnetron.”

GRENSGEVALLEN: Staatssecretaris Mark Harbers zit ondertussen met het probleem opgescheept - hij is verantwoordelijk voor het asielbeleid. Helemaal niemand in Den Haag zou met hem willen wisselen, stellen oud-asielminister Gerd Leers en Job Cohen, voormalig verantwoordelijk staatssecretaris. “Toen ik staatssecretaris werd, zei een partijgenoot: iemand moet het doen, jammer dat jij het bent”, vertelt Cohen tegen het AD. De PvdA’er, die in Paars II een heldere vreemdelingenwet moest maken waardoor er asielzoekers snel duidelijkheid pver zouden hebben of ze mogen blijven of niet, stelt dat de discussie nooit voorbij is. “Het is een eeuwig dilemma: eens in de vijf jaar hebben we een pardon in Nederland. (…) Dat blijft zo, ook als nu de regels worden aangepast.” Leers stelt dat het verleggen van de grens “nieuwe grensgevallen” creëert. “En dus weer discussie.” Harbers heeft bovendien niet alleen te maken met eisen uit de politiek - de druk op KLM en andere maatschappijen wordt opgevoerd om niet meer mee te werken aan de uitzetting van kinderen.

GROEIEND WANTROUWEN: Het wantrouwen in Rutte III neemt ondertussen verder toe. Nog maar 37 procent van de kiezers is tevreden over het kabinet, blijkt uit een peiling van I&O Research, terwijl het aantal kiezers dat ontevreden is, is gegroeid naar 56 procent. Een jaar geleden waren de groepen nog gelijk verdeeld: 45 procent was tevreden, 45 procent was ontevreden. Het gesteggel binnen de coalitie over het klimaatakkoord en het kinderpardon speelt ongetwijfeld een rol, maar de meeste kiezers noemen de verhoging van het lage btw-tarief, die in januari van kracht werd, als belangrijkste reden. Ook bij andere maatregelen, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd of de klimaatmaatregelen, zouden de lasten te veel bij de gewone burger terechtkomen. De Nederlander stemt uiteindelijk toch op basis van zijn portemonnee.

POLITIEKE AFFAIRES: Een andere reden dat het vertrouwen in het kabinet daalt: het algemene wantrouwen in de politiek. Dat de VVD in het nieuws blijft met bestuurders en vertegenwoordigers die in opspraak komen, helpt niet. Afgelopen jaar had de VVD voor de zesde keer op rij de meeste integriteitsaffaires, schrijft de Volkskrant. Het waren er twaalf stuks, dubbel zoveel als de PVV, die op een tweede plek staat. Het meest in het oog springt natuurlijk Halbe Zijlstra, die moest aftreden omdat hij loog over een bezoek aan Poetin. Maar vaker gaat het om wangedrag in de vrije tijd. VVD-wethouder Gé Wagemakers uit Oss moest aftreden vanwege zijn “bourgondische levensstijl” - hij dronk te veel. En de Amstelveense PvdA-wethouder Jeroen Brandes moest opstappen omdat hij seksueel getinte chatgesprekken met een 16-jarig meisje had. De PVV screent de kandidaten te weinig, zo is de conclusie: zij moesten vaak opstappen vanwege omstreden posts op social media. Volgens de krant had de PVV even moeten googelen om te controleren hoe haar kandidaten zich eigenlijk op Twitter gedragen.

LIEFDESVERKLARING VAN MACRON: De Provinciale Statenverkiezingen moeten nog komen, maar D66 begint zich ook vast warm te draaien voor de verkiezingen voor het Europarlement, in mei. De partij organiseerde afgelopen weekend een ‘conventie’ in Brussel - niet het partijcongres, zoals het originele plan was, want daarvoor was de reistijd een te grote barrière. D66 hoopte op een liefdesverklaring van En Marche. De partij van de Franse president Emmanuel Macron doet voor het eerst mee aan de Europese verkiezingen. De liberale fractie waartoe D66 en VVD behoren, wil En Marche in haar politieke familie opnemen - dat zou veel extra zetels kunnen opleveren. Rutte speelt daarin een belangrijke rol: hij moet Macron ompraten. Maar de liefdesverklaring bleef uit op de D66-conventie. Want wil je echt verandering, zegt een campagneleider van En Marche, dan moet je opnieuw beginnen, met een nieuwe groep in het Europees Parlement.

QUOTE VAN DE DAG

“Is het misschien toch geen idee als politici de inschattingen van hun ambtelijke adviseurs weer hoger waarderen dan de angsten van burgers en sommige media?”

NRC-columnist Tom-Jan Meeus constateert dat beeldvorming belangrijker is dan feiten.