‘Kickboksers Badr Hari en Hesdy Gerges betrapt op doping’

De Nederlandse kickbokser Badr Hari is betrapt op het gebruik van doping. Dat meldt Nieuwsuur maandagavond. Ook bij kickbokser Hesdy Gerges werden verboden middelen aangetroffen in de urine.

De dopingsporen werden vorig jaar aangetroffen door de Dopingautoriteit. De overtredingen zijn gemeld bij een onafhankelijke tuchtrechter van het Instituut Sportrechtspraak, die zich nu over de zaak zal buigen. De sporters krijgen nu twee weken de tijd om met een verweer te komen. Hari en Gerges kunnen een schorsing van maximaal vier jaar opgelegd krijgen.

Beide boksers vallen onder sportorganisatie Glory, die maandag tegenover Nieuwsuur niet op de specifieke zaken wilde reageren. Glory heeft het Britse advocatenkantoor Morgan Sports Law in de arm genomen, dat eerder tennisser Maria Sjarapova en wielrenner Chris Froome verdedigde in andere dopingzaken.

Controverses

De 34-jarige Badr Hari werd in 2007 K1-zwaargewichtkampioen. Twee jaar later won hij de wereldtitel voor zwaargewichten. Beide titels werden Hari later ontnomen wegens onsportieve gedragingen, waaronder het trappen tegen de kaak van Hesdy Gerges, terwijl die al op de grond lag.

Daarnaast kwam Hari vaker in het nieuws met agressief gedrag buiten de ring. In 2012 mishandelde hij zakenman Koen Everink zwaar in een skybox op dancefestival Sensation White. In 2006 werd hij veroordeeld voor het mishandelen van de buren van zijn ex-vriendin. Justitie onderzocht Hari in twee andere mishandelingszaken, maar hij werd daarin niet veroordeeld.

Bij dopingcontroles liepen ook de Braziliaan Ariel Machado en de Kroaat Mladen Brestovac tegen de lamp.