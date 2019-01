Justitie VS maakt aanklachten tegen Huawei en topvrouw Meng bekend

De Verenigde Staten hebben maandag hun aanklachten bekendgemaakt tegen het Chinese elektronicabedrijf Huawei, zusterondernemingen van dat bedrijf en topvrouw van Huawei Meng Wanzhou. Dat meldt The Washington Post.

Een aanklacht die is ingediend in New York tegen Huawei en topvrouw Meng gaat onder meer om een beschuldiging van bankfraude en samenzwering in verband met het negeren van Amerikaanse sancties tegen Iran. Amerikaanse aanklagers stellen dat Huawei gebruik heeft gemaakt van bedrijf Skycom Tech Co in Hong Kong, om producten te kunnen verkopen aan Iran.

De andere aanklacht, ingediend in Seattle in de staat Washington, beschuldigt Huawei van het stelen van bedrijfsgeheimen van telecombedrijf T-Mobile US. Ook wordt Huawei beschuldigt van het aanbieden van bonussen aan werknemers die technologie van concurrenten wisten te ontfutselen. Het bedrijf T-Mobile US klaagde Huawei in 2014 al aan, waarna het bedrijf schuldig werd bevonden van ontvreemding van handelsgeheimen en contractbreuk. Het was het einde van de samenwerking tussen T-Mobile en Huawei.

Dubbele bedreiging

De 46-jarige topvrouw Meng Wanzhou werd begin december aangehouden op de luchthaven van het Canadese Vancouver en is intussen op borgtocht vrij. Sinds de arrestatie van Meng is de band tussen Canada en China ernstig verslechterd. China vreest dat Canada de topvrouw zal uitleveren aan de Verenigde Staten.

FBI-directeur Christopher A. Wray hield een persconferentie in Washington om de aanklacht bekend te maken. Volgens Wray gaan de criminele activiteiten waarvan het bedrijf verdacht wordt tien jaar terug.