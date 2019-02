Ja, want die zogenaamde affaire met de melkboer lag dus schijnbaar ook aan mij

Uitdagend, noemde de jury het. De roman die afgelopen herfst de Man Booker Prize won, Milkman van de tot dan toe nogal onbekende Ierse schrijfster Anna Burns, had meteen de reputatie ‘moeilijk’ te zijn. Experimenteel. Burns schrijft het relaas van een jonge vrouw die in Noord-Ierland opgroeit in de jaren zeventig, als daar The Troubles aan de gang zijn.

Tegen de verwachting in werd Milkman een bestseller. Dat komt misschien door het ándere thema van het boek, dat aangestipt wordt in de belangrijkste zin van de eerste bladzijde. Te weten: de ‘zogenaamde affaire’ van de vertelster met de melkboer. Roddelaars walgen ervan, door het leeftijdsverschil (hij 41, zij 18), en nemen het háár kwalijk.

Typisch geval van een scheve machtsverhouding, en van victim blaming. Dat mechanisme is sinds de opkomst van de #MeToo-beweging steeds meer in het volle licht komen te staan, daar willen we wel over lezen. Experimenteel of niet.

Melkboer van Anna Burns, verschijnt deze maand in vertaling bij Prometheus. 19,99 euro, 416 p.

Kort verhaal Maak kennis met George Saunders, de voorlaatste winnaar van de Man Booker Prize. Het bizarre Lincoln in de bardo wordt eind deze maand opgevolgd door een kort verhaal, dat al even eigenzinnig oogt. Vos 8 gaat over een dromerige vos die niet serieus genomen wordt door zijn medevossen, en het is geen kinderboek.