Ja, in dromenland redt Koolmees pensioenen

Zou het echt gebeuren? Dat de toekomst van uw pensioen een verkiezingsonderwerp wordt? Twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen (20 maart) houden de gezamenlijke vakbonden een actiedag. Zij willen dat het kabinet de regels versoepelt, zodat de pensioenen voor huidige werknemers en gepensioneerden niet verlaagd moeten worden. Eind dit jaar dreigt dat bij het grote Pensioenfonds Metaal en Techniek (71 miljard euro vermogen, 1,2 miljoen belanghebbenden) en bij het Pensioenfonds Metalektro PME (46 miljard euro vermogen, ruim 600.000 belanghebbenden). Hun financiële positie schiet tekort.

Men waarschuwt de belanghebbenden al jaren – woorden als bezorgd en zorg komen in het jaarverslag over 2017 van het Metaal en techniekfonds samen negenmaal voor. PME verlaagde de pensioenen eerder in 2013 en 2014.

De immer ultralage rente en belabberde beleggingsresultaten eind vorig jaar hebben de zaak nu op scherp gezet.

Natuurlijk gaat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) op korte termijn niks doen om die verlagingen te voorkomen. Waarom zou hij? Er kan tussen nu en eind van dit jaar nog zoveel gebeuren in de politiek, de economie en op de beleggingsmarkten. Parijs is nog ver, om Joop Zoetemelk maar eens te citeren.

Er is natuurlijk wel een ‘maar’… Ook volbloed optimisten kunnen nu niet een geloofwaardig politiek-economisch scenario schetsen dat gunstig uitpakt voor de pensioenwereld. De economische groei vertraagt, bedrijfswinsten pieken, maatschappelijk ongenoegen klinkt alom, de aandelenmarkten zijn onrustig én die rente blijft laag.

Zoals collega Mark Beunderman vorige week schreef: de Europese Centrale Bank (ECB) dreigt weg te zakken in een moeras van blijvend lage rentes. De meer dan 15 miljoen Nederlanders die als werknemer voor hun pensioen sparen, gespaard hebben of gepensioneerd zijn, kunnen worden meegezogen. Die lage rente maakt de pensioenen duur en drijft de waarde van de pensioentoezeggingen sneller omhoog dan de beleggingen waarmee die toezeggingen betaald moeten worden.

Wat te doen? Pensioenverlagingen voor miljoenen burgers zijn funest voor het consumentenvertrouwen, maar ook voor de geloofwaardigheid van de politici, de vakbonden en de werkgevers die het stelsel nu schragen. De regels veranderen, dan maar?

Het is zuur dat De Nederlandsche Bank de pensioenregels strikt handhaaft, terwijl zij niet bij machte is om bij de ECB in Frankfurt het ultraroyale rentebeleid aan te pakken. Het beleid van de ECB onderstreept dat de redding van Italië politiek zwaarder weegt dan Nederlandse pensioenbelangen.

Het zou me niks verbazen als er toch aan de regels wordt getornd. Onder druk wordt alles vloeibaar – ook de visie van De Nederlandsche Bank als daar maar politieke steun voor is.

Die steun komt er niet met een actiedag. Dat is dromenland. De werkgevers en de werknemers in de metaal zullen zelf eerst een reddingsactie voor hun pensioenfonds moeten houden. Het is hún fonds. Werkgevers en vakbonden zijn graag baas in eigen (pensioen)huis. Grijp uw kans.

Er moet geld bij. Werkgevers? Heeft u de uitzending van Buitenhof gezien waarin DSM-topman Feike Sijbesma u herinnerde aan de zorg van de sociaal-kapitalisten van vroeger, zoals Stork en Philips, voor hun personeel? Doe uw plicht en stort gul een extra bijdrage in het pensioenfonds.

En werknemers? Werk bijvoorbeeld een of meer dagen ‘gratis’ voor de klant en laat het bedrijf dat geld in het fonds storten. Daarna praten we verder over politieke interventies.

Menno Tamminga schrijft op deze plaats elke dinsdag over ondernemingsbeleid en economie.