Internationaal vervoer over water gedaald, binnenlands vervoer nam toe

In 2018 is in Nederland bijna 2 procent minder goederen over water vervoerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandagnacht heeft gepubliceerd. Vorig jaar heeft de binnenvaart 360 miljoen ton goederen vervoerd, een jaar eerder was dat bijna 366 miljoen ton.

De daling komt doordat er minder internationaal vervoer plaatsvond: vorig jaar is 3,2 miljoen ton minder goederen naar Nederland gekomen, de export over water daalde zelfs met zes miljoen ton. De doorvoer nam bovendien met ruim 5 miljoen ton af. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om goederen die vanuit Duitsland naar België werden vervoerd.

Lees ook: Lege kades, geen vis, scheve woonboten

De binnenvaart kromp in de tweede helft van 2018, hoogstwaarschijnlijk bestaat er een verband met het extreem lage waterpeil door de hete zomer. Het binnenlands vervoer over water nam overigens wel een beetje toe. Deze stijging was het hele jaar te zien, maar vlakte in zomermaanden juli en augustus wel flink af.

Afgelopen zomer stond het water in de Nederlandse rivieren erg laag. Het waterpeil in de Rijn bereikte bij het dorp Lobith de “historisch lage stand” van 6,73 meter boven NAP. Door het gebrek aan water konden schepen minder lading per keer vervoeren.