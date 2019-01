Je ziet de NTR-brainstormsessie over ‘350 jaar Rembrandt‘ nog een beetje door het programma heen schemeren. De witte vergadertafels, de koffiebekertjes en de kunstboeken op tafel, de vertwijfelde blikken, waarna iemand voor de grap roept: we kunnen ook gewoon een Heel Holland Bakt met schilders doen! Waarna anderen ironisch doorfilosoferen over Wie is de Rembrandt? of Rembrandt zoekt model. Maar als aan het eind van de sessie de koffie in de magen begint te klotsen, blijkt er eigenlijk geen beter idee te zijn dan een talentenjacht voor kunstschilders.

De naam ‘Heel Holland Rembrandt’ ging te ver, het werd Project Rembrandt. Maar verder is de springvorm van Heel Holland Bakt gebruikt. Het resultaat is lief: dappere, nerveuze amateurs uit het hele land, die in een sfeer van grote welwillendheid hun beste kwastje voor zetten.

HHB-icoon André van Duin was ingehuurd als model. De man van „bakkers klaar… bakken maar” schakelde soepeltjes over naar een goedgeluimd „schilders klaar… schilderen maar”.

Wel een moeilijk geval trouwens, die Van Duin. Want die vent kan veel, maar twee uur stilzitten hoort daar niet bij. Een van de schilders – een supermarktmedewerkster van Servische komaf – ergerde zich groen en geel. Na een tijdje stapte ze op Van Duin af en vroeg ze of hij ermee kon stoppen steeds zijn hoofd te draaien. „Ik wil graag iedereen een eerlijke kans geven om mij van voren te zien”, probeerde de komiek. Niet grappig, aan het gezicht van de schilderes te zien.

Ze haalde wel de tweede ronde, in tegenstelling tot de ontwapenende jonge vrouw die Van Duin kwam vragen wat zijn lievelingsdier was (de pinguïn – dit is voer voor biografen). Ook een Rembrandt-lookalike viel af. Niet alle portretten leken even goed: de ene keer herkende Van Duin Donald Trump in zichzelf, de andere keer Ellie Lust.

Er staan nog meer gastoptredens op de rol, bleek uit het voorstukje van het programma: Heleen van Royen („ik kijk even naar de piemels”) en Louis van Gaal. Ik verheug me nu al op allesweter Van Gaal die in de slag gaat met de stronteigenwijze Sjoerd, een schilder die tot nu toe bij alle aanwijzingen die hij kreeg (er zijn twee coaches) kribbig reageerde. „Als mensen denken dat ze mij iets kunnen opdragen, dan hebben ze het mis”, zei hij. Daarop verscheen zijn naam in beeld, met beroep: ‘werkzoekende’. Je kon je er iets bij voorstellen.

Kaartenhuistaart

Omdat de zondagsschilders van Project Rembrandt meteen na de halve finale van Heel Holland Bakt geprogrammeerd stonden, ging je je wel afvragen of de schilderwedstrijd even populair kan worden als die van de zondagse bakkers. Die kans lijkt niet groot: de gierende stress van hondsmoeilijke taarten produceren onder tijdsdruk (zondag moesten de kandidaten een ‘kaartenhuis’ en een ‘kunstwerk’ maken) is zeer besmettelijk. En herkenbaar voor iedereen die in het leven weleens hoger heeft gereikt dan de appeltaart – en dat zijn er meer dan de verzamelde Nederlandse amateurschilders.

Maar ook als het stiekem zeer educatieve Project Rembrandt geen hype wordt, geldt: hoe meer Rembrandt op tv, hoe beter. Later deze week begint ook de serie Six over Rembrandt, met kunsthandelaar en meervoudig Rembrandtontdekker Jan Six.

„Ze zullen tot het uiterste moeten gaan om in de buurt te komen van de zeventiende-eeuwse meester”, zei presentatrice Annechien Steenhuizen over haar schilders. Ik ben inmiddels zo gehecht aan de kandidaten van Project Rembrandt dat ik over dat über-understatement geen grapjes zal maken.