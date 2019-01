Geen halve Amerikaanse cent meer voor de Palestijnen

President Trump c.s. zijn al een poos bezig alle Amerikaanse subsidies voor de Palestijnen tot niets terug te brengen. Nul. In totaal betreft het zo’n half miljard dollar per jaar voor Palestijnse vluchtelingen, voor ontwikkelingsprojecten van USAID, voor ziekenhuizen, voor president Abbas’ Autoriteit, ik noem maar wat. De laatste nog druppelende geldkranen worden op 1 februari dichtgedraaid.

Dat betekent onder andere dat bouwprojecten die dan nog niet klaar zijn, scholen bijvoorbeeld, worden gesloopt. Zonde, zonde, kerm ik als zuinige Nederlander. Maar ja, wanneer je je zoals Trump ten doel hebt gesteld Abbas te dwingen terug te gaan naar de onderhandelingstafel over je ‘akkoord van de eeuw’, dan moet je wel harde maatregelen nemen, nietwaar? De Palestijnen hebben een jaar geleden alle gesprekken met Washington afgebroken na Trumps erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Trump zegt dat hij de Palestijnen daarmee een dienst heeft bewezen – deze kwestie is nu toch van tafel? – maar die hebben dat nog steeds niet begrepen.

Het was de bedoeling één uitzondering te maken: 60 miljoen dollar voor president Abbas’ acht politiediensten. Volgens Washington is er niets goeds te zeggen over Abbas en zijn Autoriteit (PA), laat staan het concurrerende Hamasbewind in Gaza. Maar de 30.000 man tellende Palestijnse politie is door Amerika getraind en uitgerust en werkt nauw samen met het Israëlische leger om Palestijnen in toom te houden en Israëlische burgers en belangen te beschermen. Bij veel Palestijnse burgers valt dat helemaal niet goed en Abbas dreigt af en toe de samenwerking op te zeggen. Maar dat mag niet van de buitenwereld.

Nu dreigt ook deze 60 miljoen te sneuvelen. Het is het onbedoelde gevolg van een wet die het Amerikaanse Congres heeft aangenomen en die eveneens vrijdag van kracht wordt. Ik ben dol op de vernietigende kracht van onbedoelde gevolgen. Het zojuist gepubliceerde, 1.300 pagina’s tellende rapport van het Amerikaanse leger over de invasie van Irak in 2003, roept Iran uit als overwinnaar. Dat is nog eens een onbedoeld gevolg! Maar dit terzijde.

Die wet, de Anti-Terrorism Clarification Act, stelt Amerikaanse burgers in staat schadevergoeding te incasseren bij de PA als die Amerikaanse hulp accepteert. Families van terreurslachtoffers hebben in twee zaken in totaal 600 miljoen dollar toegekend gekregen, lees ik, dan begrijpt u waarom Abbas nu alle verdere hulp heeft afgewezen.

Dat was schrikken in Jeruzalem en Washington toen ze ontdekten dat de PA de 60 miljoen voor de politie niet meer wil aannemen. De shutdown van de Amerikaanse overheid met alle rompslomp eromheen verhinderde tot nog toe reparatie van de wet. Ik heb geen idee of dat in de komende paar dagen nog gaat lukken.

Op dit moment staat er geen ander buitenland klaar om in deze bres te springen. Er zijn wél buitenlanden die de Amerikaanse steun voor de VN-hulporganisatie UNRWA deels hebben overgenomen. Europa is hoe dan ook al de grootste donor van de Palestijnen, om een „democratische en verantwoordelijke Palestijnse staat” te helpen opbouwen.

Welke staat? Palestijnse verdeeldheid staat hem in de weg. Meer nog is het de systematische Israëlische politiek van bouw- en sloopfeiten op de grond die die staat ondermijnt. Lees de sombere nieuwjaarsboodschap aan de VN-Veiligheidsraad waarin de VN-gezant voor het vredesproces Nickolay Mladenov dat precies uitlegt. Het Amerikaanse afknijpbeleid helpt de afbraak. Letterlijk.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.