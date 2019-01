Eenderde verpleegkundigen slachtoffer van seksuele intimidatie

Een op de drie basisverpleegkundigen werd in 2017 op het werk seksueel geïntimideerd door een patiënt of een andere niet-collega. In geen enkele andere beroepsgroep gebeurde dat zo vaak, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

In vergelijking met voorgaande jaren was er bovendien een flinke stijging in het relatieve aantal verpleegkundigen dat te maken kreeg met ongewenst seksueel gedrag door patiënten. In 2017 ging het om bijna 32 procent van de beroepsgroep, terwijl voorheen telkens circa 26 procent van de verpleegkundigen op ongepaste wijze seksueel benaderd werd.

Waar die stijging door is veroorzaakt, kan het CBS nog niet met zekerheid zeggen. Het statistiekbureau houdt er rekening mee dat verpleegkundigen onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen als #MeToo seksueel wangedrag eerder signaleren en minder tolereren. Het kan echter ook om een uitschieter gaan, aldus het CBS. De cijfers over 2018, die over een paar weken uitkomen, moeten daar meer duidelijkheid over geven.

Volgens de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen NU’91 krijgen leden onder meer te maken met patiënten die hen betasten, vragen om te helpen met masturberen of “pornofilms bekijken tijdens het katheteriseren en daarbij klaarkomen”. Een seksueel verzoek is “een belediging voor de professionele zorgverlener” en “volstrekt ontoelaatbaar”, aldus de vereniging.

Intimidatie en geweld

Ook andere zorgberoepen komen voor in de topvijf van seksuele intimidatie door ‘externen’, zoals het CBS iedereen noemt die geen collega is. Het gaat dan om verzorgenden (26,8 procent werd in 2017 geïntimideerd), gespecialiseerde verpleegkundigen (23,9 procent), en fysiotherapeuten (18,1 procent). De enige niet-zorgverleners in de top vijf zijn de kelners en barkeepers (21 procent). Voor alle beroepen samen lag het percentage in 2017 op 6.

Het CBS onderzocht ook welke beroepsgroep het vaakst te maken kreeg met intimidatie door externen. Maatschappelijk werkers bleken het vaakst slachtoffer: 53,7 procent werd geconfronteerd met bedreigingen. Politieagenten en brandweerlieden kregen het meest van iedereen te maken met lichamelijk geweld: 46,7 procent.