Een pennetje voor pro’s

Na een maandje stoeien met de 12,9 inch iPad Pro (vanaf 899 euro) blijkt waarom Apple minder nieuwe iPads verkoopt. Voor negen van de tien tabletklusjes – mailen, internetten, spelletjes of een video kijken – pak ik net zo lief mijn oude iPad. Bij de nieuwe ‘Pro’ verdween de home-knop en log je in met een Face ID gezichtsscan. Dankzij dunne randjes is het scherm nog groter en indrukwekkender; de processor werd nog sneller, de prijs nog hoger. Apple kan de belofte dat de iPad Pro je laptop kan vervangen nog niet waarmaken. Zolang besturingssysteem iOS niet vernieuwd wordt, blijft het een Hele Grote iPhone. iOS12 beteugelt dit snelheidsmonster – alsof je een F1-auto over een kartbaan laat racen. De usb-c poort is kieskeurig met bestanden en apparaten, een muis is verboden, wisselen tussen apps blijft stroef. Er is één groep professionals die daar maling aan heeft. Illustratoren kopen de iPad Pro vanwege de Apple Pencil 2 (135 euro). Een bevriend tekenaar legt me uit dat de afstand tussen het virtuele papier en de punt van het pennetje zo klein is dat digitaal tekenen realistisch wordt. Zijn tip: gebruik een matte screenprotector voor meer ‘papiergevoel’ en de app Astropad om ook op je pc of Mac te schetsen. De Pencil 2 klikt met een magneet aan de iPad Pro en laadt zo op. Veel handiger dan de eerste Pencil, die je in de Lightning-poort prikt en de tablet in een wankele vliegenmepper verandert. Nu verdient het pennetje eindelijk de Pro-status.

Bierspresso

Door de vloedgolf aan speciaalbieren is een speciaal bier helemaal niet meer zo speciaal. De inflatie is compleet met de LG Homebrew, een thuisbrouwmachine waarmee elke beginneling zijn eigen biertje kan produceren. Het werkt als een trage Nespressomachine: capsule erin (die bevat een mix van hop, mout en gerst), een druk op de knop en je hebt vijf liter bier. Het duurt wel twee weken voor je Belgisch witbier of Tsjechische pilsner klaar is voor consumptie. Prijs nog onbekend