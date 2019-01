‘Koud’: een nachtje doorhalen met rapper Hef in Annabel

Hiphop Hef. 26/1 in Annabel, Rotterdam ●●●●●

Hij werd tien jaar geleden in één klap bekend met snoeiharde straatrap; Hef schroomde nooit verhalen te vertellen als een echte straatverslaggever. Over wat er gebeurde in zijn achterstandswijk, het Rotterdamse Hoogvliet, en over hoe zijn familie rondkwam van drugsgeld. Het leverde tracks op als ‘Puur’ en ‘Op Een Missie’, nummers die nu door verschillende generaties hiphopfans worden gezien als klassiekers. Dit weekend vierde Hef zijn tienjarig jubileum én de release van zijn nieuwe album Koud tijdens een nachtfeest in een uitverkochte Annabel te Rotterdam.

Met de opkomst van Hef en zijn broers Crooks en Adje brak een nieuw hoofdstuk in Nederlandse rap aan; gangsterrap zoals die door wijlen The Notorious B.I.G., Tupac en later bijvoorbeeld 50 Cent werd gemaakt was geen ver-van-je-bed-show meer, maar voelde écht.

Om elf uur 's avonds opent de zaal. Voor de bezoekers blijkt de nacht een uitputtingstest. Tussen dansbare sets van dj’s, vol Caribische en Afrikaanse invloeden, treden diverse artiesten op. De timing van de kraakheldere en trage raps van Crooks en Kevin is vlekkeloos, D-Double’s flows klinken als een ratelend machinegeweer en tijdens de set van de populaire Josylvio lijkt het geluid ineens de helft zachter te staan als tijdens de andere optredens. Zonde.

Om kwart voor vier ’s nachts is het dan eindelijk tijd voor de man van de avond. Hef wordt onthaald als de legende die hij is en roetsjt door zijn omvangrijke discografie. De collectieve energie die vrijkomt als hij klappers van tien jaar geleden speelt is gigantisch, maar ook de dag ervoor verschenen single ‘De Wereld Is Van Jou’ (jammer genoeg zonder Kevin) wordt uit volle borst meegezongen.

Hef is opgetogen en scherp en wordt geflankeerd door veel vrienden, flessen champagne en honderden fans. „Hebben jullie echt allemaal zestien euro besteed aan mij? Dat maakt me wel een beetje emo, jongens.”

Ja, zelfs één van de grootste rappers van Nederland is op zo’n moment piepklein.