Drie doden, 172 gewonden door tornado in Havana

Door een tornado die in de nacht van zondag op maandag door de Cubaanse hoofdstad Havana raasde, zijn ten minste drie mensen omgekomen. Nog eens 172 anderen raakten gewond, meldt president Miguel Díaz-Canel. Hij spreekt van “ernstige schade” en bezocht maandagochtend direct de getroffen plek in het zuidoosten van Havana.

Op foto’s zijn ontwortelde bomen, gevallen lantaarnpalen, verwoeste voertuigen, afgebroken balkons en veel puin te zien. De straten zijn onbegaanbaar. In een deel van de stad is er na de wervelwind geen elektriciteit meer.

De tornado werd ontketend door een krachtige storm die was ontstaan in de Golf van Mexico. De storm kwam aan land met rukwinden tot 100 kilometer per uur en woedde maandagmorgen nog steeds.