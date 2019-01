Dodental dambreuk Brazilië opgelopen naar 58

Het dodental van de dambreuk in het zuidoosten van Brazilië is maandag opgelopen naar 58. Vermoedelijk zal dit aantal de komende dagen nog verder oplopen omdat nog ruim driehonderd mensen worden vermist. De autoriteiten gaan er vanuit dat de meeste vermisten zijn overleden. Dat meldt persbureau AP na een verklaring van de autoriteiten.

Hulpverleners gaan desondanks door met zoeken. “Tot het laatste lichaam is gevonden, houden we er rekening mee dat er nog mensen in leven kunnen zijn”, zei een woordvoerder van de brandweer. “Gezien de aard van het ongeval en naarmate de tijd verstrijkt, zal deze kans natuurlijk kleiner worden.”

Een dam van het mijnbouwbedrijf Vale SA brak vrijdag door waardoor het Braziliaanse dorpje Brumadinho en de omgeving werd overspoeld met modder en afval. Zondag werden de zoekacties tijdelijk stilgelegd uit angst dat een tweede dam kon doorbreken. Zo’n 24.000 omwonenden werd geadviseerd uit de omgeving te vertrekken. Aan het eind van de middag liet het bedrijf weten dat het risico op een tweede dambreuk was verdwenen. Reddingswerkers en omwonenden konden weer terugkeren.

Oorzaak

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Recentelijk uitgevoerde inspecties toonden volgens het bedrijf geen problemen aan. De directeur zei in een interview op de televisie dat het bedrijf alle veiligheidsadviezen heeft opgevolgd. De burgemeester van Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, zegt dat het bedrijf schuldig is aan de ramp en noemde het handelen van het bedrijf “onzorgvuldig en incompetent”. Ook is het bedrijf zaterdag door het milieu-agentschap Ibama aansprakelijk gesteld en heeft een boete van 250 miljoen real (58 miljoen euro) opgelegd gekregen wegens milieuschade. De procureur-generaal beloofde de zaak te onderzoeken. “Iemand is in gebreke gebleven.”

Volgens het mijnbedrijf is er vooral zand en water weggespoeld. Maar bij een dambreuk van hetzelfde mijnbouwbedrijf in 2015 werden volgens de Verenigde Naties “hoge waarden van giftige metalen” gevonden. Toen kwam zestig miljoen kubieke meter afval terecht in de Atlantische Oceaan. Deze dambreuk wordt gezien als de grootste milieuramp in de geschiedenis van Brazilië.