Chinese mensenrechtenadvocaat Wang krijgt 4,5 jaar cel

De prominente Chinese mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar. Een rechtbank in de Noord-Chinese havenstad bevond Wang schuldig aan staatsondermijnende activiteiten, meldt persbureau Reuters. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft felle kritiek geleverd op het vonnis, nadat eerder de VN al hun zorgen hadden geuit over het proces tegen de jurist.

Wang verdedigde leden van de Falun Gong, een religieuze beweging die in China is verboden. Hij nam het ook op voor Chinezen die zeggen dat ze gemarteld zijn door de politie.

In juni 2015 werd Wang opgepakt, samen met circa 250 andere advocaten en activisten. Volgens de overheid zou Wang stiekem werken voor buitenlandse organisaties die China willen verzwakken. Hij zou getraind zijn door die groeperingen en ook geld van hen ontvangen. Sinds een paar jaar treedt Beijing hard op tegen personen en ngo’s die geld krijgen uit het buitenland. Dergelijke financiering is volgens de regering bedoeld om China politiek tegen te werken.

Schimmig

De rechtszaak tegen Wang is erg schimmig verlopen. Westerse pers en diplomaten mochten bij de uitspraak niet aanwezig zijn. Onduidelijk is of Wang een advocaat had, of dat hij zichzelf heeft verdedigd. Wangs vrouw Li Wenzhu heeft sinds zijn arrestatie geen contact meer met hem gehad. Li, die haar hoofd vorige maand kaal schoor uit protest tegen de behandeling van haar man, mocht haar huis tijdens het proces niet verlaten.

Volgens de vanuit Hong Kong werkende Human Rights Watch-advocaat Wang Yaqui laat de uitspraak tegen Wang Quanzhang zien dat de beweringen van president Xi Jinping dat China een rechtsstaat is, “een lachertje” zijn. Wangs vrouw Li zei op Twitter dat de “onmenselijke” behandeling van haar man een schending is van de Chinese wet. “Ik zal blijven vechten voor zijn rechten”, aldus Li.