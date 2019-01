Overheid waarschuwt ondernemers via radiospotjes voor gevolgen Brexit

Krap twee weken geleden schreven we het al: Nederlandse bedrijven zijn nog steeds niet klaar voor No Deal. De overheid weet dat ook, en startte daarom een nieuwe campagne. Met nog zestig dagen tot de Britse uittreding worden ondernemers via radiospotjes geadviseerd voorbereidingen te treffen voor de gevolgen van de Brexit.

MKB'ers worden via verschillende radiostations geïnformeerd over de naderende deadline, blijkt uit het persbericht:

“Brexit wordt in de campagne op een luchtige manier dichtbij gebracht met een doorverwijzing naar concrete acties en tips zoals het aanvragen van transportdocumenten, het controleren van servicecontracten en het in gesprek gaan met toeleveranciers en afnemers.”

In de spotjes waarschuwt de overheid dat “producten langer bij de douane kunnen blijven staan, Britse certificaten en licenties misschien niet meer geldig zijn en dat producten niet meer op voorraad kunnen zijn”. Het doel is om ieder MKB-bedrijf, volgens een woordvoerder zijn het er zo’n 35.000, een impactscan te laten doen: een analyse van de gevolgen van de Brexit per bedrijf.

Inmiddels is de scan bijna 45.000 keer ingevuld. Sinds het lanceren van de campagne zouden er al direct meer ondernemers de scan hebben gedaan. Volgens een woordvoerder kan echter nog niet worden aangenomen dat iedereen 'm nu heeft ingevuld.

Een No Deal-Brexit kan serieuze gevolgen hebben voor het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk: grenscontroles, douaneheffingen en uiteenlopende productregels. Onze economieredactie maakte eerder al een overzicht van de mogelijke gevolgen voor Nederlandse ondernemers.

In februari wordt de campagne uitgebreid naar advertenties en sociale media. De campagne kost ruim een half miljoen euro.