Met onze dochter zitten we te kijken naar het NOS Journaal. Er wordt gewaarschuwd voor heftige beelden in een item over een minderjarige die door schoolgenoten in elkaar wordt geslagen. Heftig zijn de beelden inderdaad, de luidruchtige verontwaardiging van onze dochter navenant. Het volgend item gaat over de toekomst van het vlees van recent afgeschoten herten. Ook dit item wordt met beelden ondersteund. Dochter lief is echter opeens verdacht stil… Bleek zegt ze: „Zo…., hadden ze hier niet even voor kunnen waarschuwen!”

